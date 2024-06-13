Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У п'ятницю, 17 червня, збірна Німеччини зіграє з Шотландією в матчі-відкриття чемпіонату Європи.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Матч відбудеться на Альянц Арені в Мюнхені.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Німеччини — коефіцієнт 1.32, а на перемогу Шотландії пропонується показник 10.50. У разі нічиєї — 5.50.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант — "фора Німеччини -2" з коефіцієнтом 2.54.

Також пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 2.2.

Третій варіант — гол Кая Гаверца з показником 2.50.

Слідкувати за матчем Німеччина — Шотландія можна в онлайн-трансляції на Football.ua.