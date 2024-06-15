Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У суботу, 15 червня, збірна Угорщини зіграє проти Швейцарії в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Німеччині.

Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Матч відбудеться на Райн-Енергі-Штадіоні в Кельні.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Швейцарії — коефіцієнт 2.28, а на перемогу Угорщини пропонується показник 3.55. У разі нічиєї — 3.20.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант — "фора кутових Швейцарія (-1)" із коефіцієнтом 1.69.

Також пропонуємо поставити на те, що обидві команди заб'ють з коефіцієнтом 2.01.

Третій варіант — гол Домініка Собослаї з показником 4.40.

Слідкувати за матчем Угорщина — Швейцарія можна в онлайн-трансляції на Football.ua.