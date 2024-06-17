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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У понеділок, 17 червня, збірна Бельгії зустрінеться з командою Словаччини у першому матчі Євро-2024. Матч відбудеться на Дойче Банк Парк у Франкфурті та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Бельгії — коефіцієнт 1.48, а на перемогу Словаччини пропонується показник 6.67. У разі нічиєї — 4.47.

Тож на що ставити?

Очікуємо на результативний матч, тож пропонуємо ставку "тотал більше 2.5" з коефіцієнтом 1.84.

Ще один варіант — "фора Бельгії -1" з коефіцієнтом 1.77.

Третя ставка — в матчі буде пенальті. Показник на цю подію — 2.74.

Нагадаємо, Бельгія та Словаччина грають в одній групі з Україною.

Онлайн-трансляція матчу Бельгія — Словаччина буде доступна на Football.ua.