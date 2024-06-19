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Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі другого туру Євро-2024.

У рамках першого ігрового дня другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними країни-господарки турніру та Угорщини — представниками квартету А.

Зустріч відбудеться на Штутгарт Арені у Штутгарті, тоді як обслуговуватиме її головний арбітр із Нідерландів Данні Маккелі. Початок — о 19:00.

Як зіграли в першому турі?

Збірна Німеччини у матчі-відкритті Євро-2024 не залишила жодних шансів Шотландії (5:1), а Угорщина поступилася Швейцарії з рахунком 1:3.

Які прогнози на матч?

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є господарі турніру. Так, на перемогу збірної Німеччини пропонується коефіцієнт 1,31, тоді як потенційний успіх Угорщини оцінюється показником 9,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,80.

Аналітичний статистичний портал Opta вважає, що у Німеччини 71,2% шансів на успіх, в Угорщини — 12,1%. Нічия оцінюється в 16%.

Цікаві варіанти ставок

Угорщина тут явний аутсайдер, при цьому Домінік Собослаї та компанії залишили багато сил в минулій грі зі Швейцарією. Великим здивуванням стане будь-яка втрата очок німців, тому перемога команда Нагельсманна з форою (-1) за коефіцієнт 1,48 або більш ризикований варіант — з форою (-1,5) за 1,81 — цілком реальні варіанти розвитку подій.

Орієнтовні склади

НІМЕЧЧИНА: Ноєр (Баварія) — Кімміх (Баварія), Рюдігер (Реал), Та (Баєр), Міттельштедт (Штутгарт) — Андріх (Баєр), Кроос (Реал) — Мусіала (Баварія), Гюндоган (Барселона), Вірц (Баєр) — Гаверц (Арсенал)

УГОРЩИНА: Гулачі (РБ Лейпциг) — Лонг (Омонія), Орбан (РБ Лейпциг), Солої (Фрайбург / Гоффенгайм) — Болла (Серветт / Вулвергемптон / Рапід Відень), Нодь (Спеція / Піза), Шефер (Уніон Берлін), Керкез (Борнмут) — Шоллої (Фрайбург), Собослаї (Ліверпуль), Ворго (Ференцварош)