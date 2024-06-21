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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У п'ятницю, 21 червня, збірна Нідерландів зустрінеться зі збірною Франції у рамках 2 туру групового етапу Євро-2024. Стартовий свисток на Лейпциг Стедіум пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, французи є фаворитами цього протистояння — шанси на їхню звитягу оцінюються показником 2.37, тоді як коефіцієнт на перемогу Нідерландів — 3.30. На нічию пропонується показник 3.25.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути варіант "Перемога Франції в 1 гол або нічия" з коефіцієнтом 1.80.

Також непогано виглядає сценарій "Франція не програє і тотал менше 2.5", що оцінюється показником 2.25.

Ще один імовірний сценарій — "Обидві команди заб'ють і тотал менше 3.5" із коефіцієнтом 3.05.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Нідерланди — Франція на нашому сайті.