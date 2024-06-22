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Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У суботу, 22 червня, збірна Грузії зустрінеться зі збірною Чехії у рамках другого туру групового етапу Євро-2024.

Стартовий свисток на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі пролунає о 16:00 за київським часом.

За версією букмекерів, чехи є фаворитами цього протистояння — шанси на їхню звитягу оцінюються показником 1.82, тоді як коефіцієнт на перемогу Грузії — 4.75. На нічию пропонується показник 3.82.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито три або менше м'ячів з коефіцієнтом 1.52.

Також можна спробувати поставити на те, що обидві команди заб'ють із показником 1.83.

Насамкінець ризикована ставка — обидві команди заб'ють і буде нічия з коефіцієнтом 4.40.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Грузія — Чехія на Football.ua.