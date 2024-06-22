Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.
Гравці збірної Чехії, Getty Images
22 червня 2024, 10:48
У суботу, 22 червня, збірна Грузії зустрінеться зі збірною Чехії у рамках другого туру групового етапу Євро-2024.
Стартовий свисток на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі пролунає о 16:00 за київським часом.
За версією букмекерів, чехи є фаворитами цього протистояння — шанси на їхню звитягу оцінюються показником 1.82, тоді як коефіцієнт на перемогу Грузії — 4.75. На нічию пропонується показник 3.82.
Тож на що ставити?
Пропонуємо вам поставити на те, що в матчі буде забито три або менше м'ячів з коефіцієнтом 1.52.
Також можна спробувати поставити на те, що обидві команди заб'ють із показником 1.83.
Насамкінець ризикована ставка — обидві команди заб'ють і буде нічия з коефіцієнтом 4.40.
Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Грузія — Чехія на Football.ua.