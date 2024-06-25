Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі другого туру Євро-2024.
Збірна Нідерландів, gettyimages
25 червня 2024, 13:57
У вівторок, 25 червня, збірна Нідерландів зустрінеться зі збірною Австрії у рамках 3 туру групового етапу Євро-2024. Стартовий свисток на стадіоні Олімпіаштадіон (Берлін) пролунає о 19:00 за київським часом.
За версією букмекерів, голландці, очікувано, є фаворитами цього протистояння з коефіцієнтом 1.05 на їхню перемогу, тоді як шанси на звитягу австрійців оцінюються показником 4.20. На нічию пропонується коефіцієнт 3.32.
Тож на що ставити?
Варто розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал більше 2.5" із показником 2.89.
Очікується, що Гакпо вийде з перших хвилин, тож ставимо на його гол з показником 3.10.
Ще один імовірний сценарій — "Діапазон голів: 2-3", на який пропонується показник 2.34.
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