Рейтинг букмекерів

Дізнавайся, хто є фаворитом у матчі другого туру Євро-2024.

У вівторок, 25 червня, збірна Нідерландів зустрінеться зі збірною Австрії у рамках 3 туру групового етапу Євро-2024. Стартовий свисток на стадіоні Олімпіаштадіон (Берлін) пролунає о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, голландці, очікувано, є фаворитами цього протистояння з коефіцієнтом 1.05 на їхню перемогу, тоді як шанси на звитягу австрійців оцінюються показником 4.20. На нічию пропонується коефіцієнт 3.32.

Тож на що ставити?

Варто розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал більше 2.5" із показником 2.89.

Очікується, що Гакпо вийде з перших хвилин, тож ставимо на його гол з показником 3.10.

Ще один імовірний сценарій — "Діапазон голів: 2-3", на який пропонується показник 2.34.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Нідерланди — Австрія на нашому сайті.