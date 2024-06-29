Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Іспанії та Грузії.

Поєдинок відбудеться у неділю, 30 червня, на Рейн Енергі Штадіон. Початок — о 22:00 за Києвом.

За версією букмекерів, абсолютними фаворитами майбутнього протистояння є команда Луїса де ла Фуенте. Так, на перемогу збірної Іспанії пропонується коефіцієнт 1,21, тоді як потенційний успіх Грузії оцінюється показником 17,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7.10.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на те, що Іспанія виграє з перевагою більше ніж один м'яч — на це дається коефіцієнт 1.63.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють із показником 2.43.

Ризикованою ставкою є — Грузія заб'є, а виграє Іспанія з коефіцієнтом 3.37.

Слідкувати за матчем Іспанія — Грузія можна буде у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.