Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Збірна Австрії, gettyimages
01 липня 2024, 13:19
У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між Австрією та Туреччиною.
Поєдинок відбудеться 2 липня на Ред Булл Арена (Лейпциг). Початок — о 22:00.
На що ставити в цій грі
За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є австрійці. Так, на перемогу збірної Австрії пропонується коефіцієнт 2.04, тоді як потенційний успіх турків оцінюється показником 4.54. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.28.
Прохід австрійців оцінюється 1,44, прохід Туреччини — 2,75. Ставимо на прохід Австрії.
Також додаємо ставку "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 2,85.
І насамкінець, пропонуємо поставити на "тотал голів менше 2,5" з коефіцієнтом 1,95.
Слідкувати за онлайн-трансляцією матчу можна в онлайн-трансляції на Football.ua.