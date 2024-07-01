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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між Австрією та Туреччиною.

Поєдинок відбудеться 2 липня на Ред Булл Арена (Лейпциг). Початок — о 22:00.

На що ставити в цій грі

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є австрійці. Так, на перемогу збірної Австрії пропонується коефіцієнт 2.04, тоді як потенційний успіх турків оцінюється показником 4.54. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.28.

Прохід австрійців оцінюється 1,44, прохід Туреччини — 2,75. Ставимо на прохід Австрії.

Також додаємо ставку "обидві заб'ють" з коефіцієнтом 2,85.

І насамкінець, пропонуємо поставити на "тотал голів менше 2,5" з коефіцієнтом 1,95.

Слідкувати за онлайн-трансляцією матчу можна в онлайн-трансляції на Football.ua.