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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2024 відбудеться зустріч між Португалією та Францією.

Поєдинок відбудеться 5 липня на стадіоні Фолькспаркштадіон (Гамбург). Початок — о 22:00.

На що ставити в цій грі

Сподіваємось на відкриту гру. То ж ставимо на "тотал голів більше 2" з коефіцієнтом 1.88. Та додаємо до цього ставку "обидві заб'ють" з показником 2.00.

Очікується, що Роналду вийде з перших хвилин. Є відчуття, що Кріштіану нарешті відкриє рахунок своїм голам на цьому Євро. Тож ставимо на його гол з показником 3.10.

Ще один імовірний сценарій — "Діапазон голів: 3-4", на який пропонується показник 3.34.

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