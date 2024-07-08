Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
збірна Нідерландів, gettyimages
08 липня 2024, 13:38
У рамках 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024 відбудеться зустріч між Нідерландами та Англією.
Поєдинок відбудеться 10 липня на стадіоні Сігнал Ідуна Парк в Дортмунді. Початок — о 22:00.
На що ставити в цій грі
Обидві команди не вражають яскравою грою на Євро, тож, вважаємо, що в цій грі не варто очікувати багато голів. Ставимо на "обидві заб’ють — ні" з коефіцієнтом 1.78.
Додаємо ставку "тотал голів менше 2" з показником 1.95.
Ще один імовірний сценарій — перемога Нідерландів у серії пенальті. Показник на таку подію досить ризикований — 8.50.
Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Нідерланди — Англія на нашому сайті.