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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024 відбудеться зустріч між Нідерландами та Англією.

Поєдинок відбудеться 10 липня на стадіоні Сігнал Ідуна Парк в Дортмунді. Початок — о 22:00.

На що ставити в цій грі

Обидві команди не вражають яскравою грою на Євро, тож, вважаємо, що в цій грі не варто очікувати багато голів. Ставимо на "обидві заб’ють — ні" з коефіцієнтом 1.78.

Додаємо ставку "тотал голів менше 2" з показником 1.95.

Ще один імовірний сценарій — перемога Нідерландів у серії пенальті. Показник на таку подію досить ризикований — 8.50.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Нідерланди — Англія на нашому сайті.