Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на шанси отримати престижну нагороду.

Чемпіонат Європи та Копа Америка добігли кінця. Найсильнішою збірної у Європі стала Іспанія, а перемогу на південноамериканському континенті здобула Аргентина. Нещодавно букмекери оновили котирування на шанси гравців у перегонах за Золотий м'яч. Пропонуємо вашій увазі новий список претендентів.

Перше місце за собою зберіг Вінісіус Жуніор, який провалився зі збірної Бразилії на Копа Америка. На нього можна поставити з коефіцієнтом 2.1. Другим йде найкращий гравець чемпіонату Європи Родрі. Його перемогу оцінюють показником 3.

Джуд Беллінгем, який в цьому сезоні виграв Лігу чемпіонів та дістався фіналу Євро отримав коефіцієнт 6. Четвертим дещо несподівано йде Дані Карвахаль. Захисник забив переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів та виграв Євро, а тепер може додати у свою колекцію Золотий м'яч — коефіцієнт на це 8.

Не обійшлось у топі й без Ламіна Ямала, який стрімко увірвався в дорослий футбол та побив ряд рекордів на Євро. Успішна ставка на його перемогу в номінації примножить ваші гроші у 13 разів. Поставити на легендарного Лео Мессі, який, напевно, ще багато років буде серед претендентів на Золотий м'яч, можна з показником 17.

Інші претенденти на Золотий м'яч:

Кіліан Мбаппе — 26

Філ Фоден — 34

Тоні Кроос — 34

Гаррі Кейн — 41

Лаутаро Мартінес — 46

Джамал Мусіала — 50

Ерлінг Голанд — 67

Унаї Сімон — 67

Хуліан Альварес — 67

Кріштіану Роналду — 101



Пишіть в коментарях, хто на вашу думку виграє нагороду.