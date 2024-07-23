Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на шанси отримати престижну нагороду.
Карвахаль та Родрі, getty images
23 липня 2024, 12:21
Чемпіонат Європи та Копа Америка добігли кінця. Найсильнішою збірної у Європі стала Іспанія, а перемогу на південноамериканському континенті здобула Аргентина. Нещодавно букмекери оновили котирування на шанси гравців у перегонах за Золотий м'яч. Пропонуємо вашій увазі новий список претендентів.
Перше місце за собою зберіг Вінісіус Жуніор, який провалився зі збірної Бразилії на Копа Америка. На нього можна поставити з коефіцієнтом 2.1. Другим йде найкращий гравець чемпіонату Європи Родрі. Його перемогу оцінюють показником 3.
Джуд Беллінгем, який в цьому сезоні виграв Лігу чемпіонів та дістався фіналу Євро отримав коефіцієнт 6. Четвертим дещо несподівано йде Дані Карвахаль. Захисник забив переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів та виграв Євро, а тепер може додати у свою колекцію Золотий м'яч — коефіцієнт на це 8.
Не обійшлось у топі й без Ламіна Ямала, який стрімко увірвався в дорослий футбол та побив ряд рекордів на Євро. Успішна ставка на його перемогу в номінації примножить ваші гроші у 13 разів. Поставити на легендарного Лео Мессі, який, напевно, ще багато років буде серед претендентів на Золотий м'яч, можна з показником 17.
Інші претенденти на Золотий м'яч:
Кіліан Мбаппе — 26
Філ Фоден — 34
Тоні Кроос — 34
Гаррі Кейн — 41
Лаутаро Мартінес — 46
Джамал Мусіала — 50
Ерлінг Голанд — 67
Унаї Сімон — 67
Хуліан Альварес — 67
Кріштіану Роналду — 101
Пишіть в коментарях, хто на вашу думку виграє нагороду.