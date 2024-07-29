Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У фіналі міні-турніру за місце в УПЛ на сезон-2024/25 зіграють Лівий берег та Минай.

Матч відбудеться у вівторок, 30 липня, на стадіоні Авангард у Рівному. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

За версією букмекерів фаворитом майбутнього матчу є команда Желька Любеновича. Так на перемогу Миная можна поставити з коефіцієнтом 2.57, тоді як потенційний успіх Лівого берега оцінений у показник 2.91. Ймовірність нічийного результату оцінюється коефіцієнтом – 3.40.

Тож на що ставити?

Пропонуємо вам поставити на прохід Миная в УПЛ, незалежно від того, як закінчиться матч в основний час. На це дається коефіцієнт – 1.81.

Також можна поставити на те, що обидві команди заб'ють із коефіцієнтом — 1.75.

Насамкінець можна поставити на те, що в матчі буде забито більше двох м'ячів — тотал більше 2.5 з коефіцієнтом 2.04.

Нагадаємо, матч Лівий берег – Минай відбудеться у вівторок, 30 липня, о 18:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.