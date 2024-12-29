Захисник не грав із грудня 2023 року.
ДАВІД АЛАБА, GETTY IMAGES
29 грудня 2024, 00:41
Центральний захисник мадридського Реала Давід Алаба повертається в стрій після важкої травми. Австрієць вибув через розрив хрестоподібної зв'язки в грудні 2023 року.
За повідомленнями Marca, відновлення 32-річного гравця завершено — очікується, що він проведе повноцінне тренування в загальній групі вже 30 грудня, коли "вершкові" повернуться з відпустки.
3 січня колектив Карло Анчелотті зіграє на виїзді з Валенсією в рамках Ла Ліги. Свій останній на даний момент поєдинок за Реал Давид Алаба провів 17 грудня минулого року. Тоді центрбек був замінений у першому таймі зустрічі з Вільярреалом.
Раніше повідомлялося, що Реал упевнений у відсутності потреби в зимових трансферах.