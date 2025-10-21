Ліга чемпіонів

Тренер Бенфіки похвалив Ньюкасл і закликав свою команду бути готовою до боротьби.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью виступив перед матчем Ліги чемпіонів проти Ньюкасла, давши кілька ключових коментарів щодо суперника, атмосфери та своєї мотивації.

За його словами, менше досвідчені люди можуть помилитися, оцінюючи потенціал Ньюкасла лише за стартовими матчами. Моурінью наголосив:



"Ми зіткнемося з дуже сильною командою. Менш кваліфіковані люди можуть подивитися на стартові матчі і помилитися щодо потенціалу цієї команди. Вони дуже організовані й підібрали гравців, які відповідають ідеям їхнього головного тренера. Це феноменально фізична команда з чотирма дуже швидкими фланговими гравцями".

Щодо атмосфери на стадіоні Сент-Джеймс Парк Моурінью підкреслив:



"Це фантастичний стадіон для матчу. Люди приходять сюди не просто подивитися поєдинок, вони приходять, щоб грати разом зі своєю командою... Це зовсім інша культура, ніж у Лондоні, і я люблю грати тут. Я сказав це гравцям Бенфіки, коли розмовляв з ними вчора — навіть як суперник, грати тут прекрасно".

Моурінью також наголосив на чому зробить акцент своїй команді перед матчем:



"Не дозволю, щоб хтось недооцінив Ньюкасл. Я знаю, що вони всі хочуть більшого, ніж Кубок ліги, але це лише початок. Грати в Лізі чемпіонів — важливий крок, і я думаю, що клуб рухається у правильному напрямку".

Про сера Боббі Моурінью сказав:



"Я працював із сером Боббі кілька років, і не було жодного дня, коли б він не проявляв гордість і пристрасть до Ньюкасла — до міста, регіону і клубу. Навіть коли я був тренером інших англійських клубів, я ніколи не приховував, наскільки дорогим для мене є Ньюкасл завдяки впливу людини, яка є легендою".

Щодо гри Моурінью сказав:



"Вони — дуже сильна команда. Високі гравці при стандартах доволі небезпечні. На Сент-Джеймс Парк вболівальники грають. Ми повинні бути готовими терпіти — на полі буде важко".

Про підготовку Бенфіки тренер розповів:



"Ми тренувалися в четвер та попереднього дня… Ми зробили деякі речі, але в повільнішому темпі, ніж я хотів, як з передачами, так і з побудовою гри всередині поля".

Матч Ньюкасл — Бенфіка відбудеться 21 жовтня о 22:00 за київським часом.