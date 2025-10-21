Ліга чемпіонів

Наставник "синіх" поділився своїми очікуваннями перед матчем з Аяксом.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Аякс завжди намагається грати у свій футбол. Звісно, ​​це буде складна гра. Це клуб, який уже вигравав це змагання у минулому. Вони хочуть довести всім, що можуть приїхати сюди та перемогти нас. Ми постараємося зробити те саме.

Ми не були задоволені після поразки від Баварії, але ми залишилися задоволені грою. Ми знали, що це буде найскладніша гра. Проти Бенфіки ми намагалися підготуватися до гри, щоб виграти її якнайкраще, але коли зустрічаєшся з таким клубом, завжди є чому повчитися після матчу. Те саме буде проти Аякса", — наводить слова Марески прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Челсі — Аякс відбудеться завтра, 22 жовтня, о 22:00 за Києвом.