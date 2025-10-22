Півзахисник заявив про впевненість "старої синьйори".
Кефрен Тюрам, Getty Images
22 жовтня 2025, 13:57
Півзахисник туринського Ювентуса Кефрен Тюрам поділився очікуваннями від поєдинку з мадридським Реалом у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.
"Недопустимо виходити на гру зі страхом в очах. Наша команда вірить у свої сили. Ми гратимемо на перемогу. Ювентус нікого не боїться.
Нам протистоятиме дуже сильний суперник, але ми налаштовані лише на позитивний результат", — цитує слова гравця прес-служба УЄФА.
Поєдинок між "королівським" клубом і "старою синьйорою" відбудеться сьогодні, 22 жовтня, на арені Сантьяго Бернабеу. Початок зустрічі о 22:00.