Ліга чемпіонів

Півзахисник заявив про впевненість "старої синьйори".

Півзахисник туринського Ювентуса Кефрен Тюрам поділився очікуваннями від поєдинку з мадридським Реалом у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

"Недопустимо виходити на гру зі страхом в очах. Наша команда вірить у свої сили. Ми гратимемо на перемогу. Ювентус нікого не боїться.

Нам протистоятиме дуже сильний суперник, але ми налаштовані лише на позитивний результат", — цитує слова гравця прес-служба УЄФА.

Поєдинок між "королівським" клубом і "старою синьйорою" відбудеться сьогодні, 22 жовтня, на арені Сантьяго Бернабеу. Початок зустрічі о 22:00.