Тренер похвалив хет-трик молодого півзахисника після розгрому Олімпіакоса.
Фермін та Флік, getty images
22 жовтня 2025, 15:59
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився думками про рівень півзахисника Ферміна Лопеса після переконливої перемоги 6:1 над Олімпіакосом у третьому турі Ліги чемпіонів, де 22-річний іспанець оформив хет-трик.
"У Ферміна Лопеса великий потенціал. Ми завжди хотіли, щоб він залишився в Барселоні. Це енергійний футболіст, він відрізняється від інших.
Це дуже важливий гравець для нас", — цитує слова Фліка журналіст Фабріціо Романо.
У поточному сезоні Лопес провів сім матчів у всіх турнірах, забивши п’ять голів. Влітку він міг перейти до Челсі, але вирішив залишитися в каталонському клубі.