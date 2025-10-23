Ліга чемпіонів

На стадіоні Луї II команди розписали нульову нічию в 3-му турі Ліги чемпіонів.

У середу, 22 жовтня, на стадіоні Луї II у Монако відбувся матч 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/26, у якому зійшлися Монако та Тоттенгем. Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

Попри кілька моментів з обох боків, жодна з команд не зуміла реалізувати свої шанси. Надійна гра захисних ліній та обережність у підходах до воріт суперника стали ключовими чинниками безгольової нічиєї.

Після трьох турів Тоттенгем має п’ять очок і поки що утримує місце в зоні плей-оф, тоді як у Монако лише два пункти та відсутність перемог на цій стадії.

У наступному турі, 4 листопада, Шпори зіграють із Копенгагеном, а Монегаски того ж дня прийматимуть Буде-Глімт.

Монако — Тоттенгем 0:0

Монако: Кьон — Керер, Салісу, Енріке — Діатта (Головін, 57), Тезе, Кулібалі, Уаттара (Мавісса, 70) — Фаті (Мінаміно, 70), Акліуш — Балогун (Бірет, 83)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Палінья, Дансо, ван де Вен — Грей, Бентанкур (Сімонс, 60), Бергвалль (Матар Сарр, 60) — Одобер (Джонсон, 69), Рішарлісон (Коло Муані, 69), Кудус (Спенс, 79)

Попередження: Рішарлісон