Ліга чемпіонів

Португальці камбекнули у другому таймі — французи залишилися вдесятьох ще до перерви.

У Лісабоні на стадіоні Жозе Алваладе завершився матч 3-го туру Ліги чемпіонів сезону 2025/26, у якому Спортінг приймав Марсель. Португальський клуб здобув вольову перемогу з рахунком 2:1, відігравшись після раннього пропущеного гола та скориставшись чисельною перевагою.

Гості відкрили рахунок вже на 14-й хвилині. Ігор Пайшао реалізував блискавичну атаку, пробивши з-за меж штрафного майданчика низом з-під захисника — м'яч влетів точно в кут, залишивши воротаря без шансів.

Втім, наприкінці першого тайму Марсель залишився вдесятьох. Емерсон отримав друге попередження за симуляцію й був вилучений з поля, чим суттєво ускладнив життя своїй команді.

У другому таймі господарі поступово дотиснули суперника. На 69-й хвилині Жені Катаму зрівняв рахунок після пасу Педру Гонсалвеша — після довгої VAR-перевірки гол таки зарахували, офсайду не виявилось. А вже на 86-й хвилині Аліссон Сантос, який вийшов на заміну, замкнув подачу Фотіса Йоаннідіса та приніс Спортінгу перемогу.

Спортінг Лісабон — Марсель 2:1

Голи: Катаму, 69, Сантос, 86 - Пайшан, 14

Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда (Діоманде, 81), Дебаст (Сантос, 81), Інасіу, Араухо (Рейс, 90) — Юльманн, Сімойнш (Катаму, 64) — Кенда (Йоаннідіс, 64), Трінкан, Гонсалвеш — Суарес

Марсель: Рульї — Веа (Алмейда Гомес, 67), Павар, Агерд, Балерді, Палмьєрі — Грінвуд (О'Райлі, 46), Вермерен (Амір Мурільйо, 46), Гейб'єрг, Пайшан (Гарсія, 67) — Обамеянг (Ваз, 82)

Попередження: Гонсалвеш — Балерді, Палмьєрі, Павар

Вилучення: Палмьєрі, 45+2