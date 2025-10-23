Ліга чемпіонів

Команди вибухнули результативністю.

Тиждень Ліги чемпіонів УЄФА залишився позаду й за лічені дні було зіграно 18 матчів третього туру основного етапу цього змагання.

Сказати при цьому, що команди потішили результативністю — не сказати нічого.

Найбільшу кількість голів було забито в грі леверкузенського Баєра та французького Парі Сен-Жермен (2:7), тоді як нідерландський ПСВ та італійський Наполі зупинились за крок від цієї позначки (6:2).

Ще три гри завершились із шістьма забитими м’ячами: Айнтрахт Франкфурт Ліверпуль (1:5), Челсі — Аякс (5:1) та Копенгаген — Боруссія (2:4).

Однак водночас аж три гри обійшлись узагалі без голів: Кайрат — Пафос, Монако — Тоттенгем та Аталанта — Славія Прага (усі — 0:0).

Загалом команди забили 71 м’яч — а це вже новий рекорд основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА, тоді як попередній максимальний показник загальної результативності складав 67 голів у першому турі цього сезону та в п’ятому турі минулої кампанії, яка стала дебютною після оновлення та розширення формату змагань.