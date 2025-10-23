Ліга чемпіонів

Молодий іспанець проводить блискучий тиждень.

Півзахисника каталонської Барселони Ферміна Лопеса визнано найкращим гравцем 3-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

22-річний іспанець оформив гольовий хет-трик у матчі проти грецького Олімпіакоса (6:1).

На нагороду також претендували центральний півзахисник Фелікс Нмеча (Боруссія Д), нападник Горка Гурусета (Атлетік Б) та вінгер Денніс Ман (ПСВ).

Цього сезону Фермін Лопес загалом відіграв за Барселону сім матчів та забив п'ять голів.