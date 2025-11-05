Ліга чемпіонів

Головний тренер Атлетіко прокоментував перемогу своєї команди над Юніон Сент-Жилуаз.

Перед початком аналізу гри Дієго Сімеоне присвятив особливі слова своєму першому наставнику.

​"Перш за все, я хочу вшанувати Даніеле Веллінгтона, який помер учора, – сказав Сімеоне. "Він був тренером, який подарував мені мій дебют; я буду йому вічно вдячний".

​Переходячи до матчу, тренер визнав, що гра була складною, як і очікувалося.

"Ми знали, що буде важко... Сьогодні ми впоралися з цією ситуацією. Ми покращували гру в міру її продовження, їхня інтенсивність створювала небезпеку, і ми добре з цим впоралися".

​Сімеоне відзначив перший гол команди:

"Гол 1:0 був чудовим переходом і чудовим голом Хуліана; його було нелегко контролювати".

Водночас "Ель Чоло" був незадоволений втратою концентрації, яка ледь не коштувала команді перемоги.

"У другому таймі ми зробили те, що хотіли. Рахунок 2:0 стався, але потім стався той момент, коли ми могли краще захищатися, що призвело до того періоду, коли можна перейти від рахунку 3:1 до 2:2".

​Окрему увагу тренер приділив молодим гравцям, зокрема своєму сину Джуліано:

"Він впевнений у собі, він молодий і хоче більшого. Джуліано дуже чітко це говорить, він Джуліано, і він знає, що для того, щоб досягти того, чого він хоче, йому потрібна праця, смирення і не змінювати абсолютно нічого з того, що робить" — заявив наставник.

Високу оцінку отримав і Пабло Барріос:

"Що він мені дає? Те, що бачите. Він росте з кожним днем, як і Джуліано, у нього є простір для вдосконалення, але він наполегливий, він краде м'ячі, він пасує... але йому не потрібно чути все це, щоб продовжувати рости" — додав тренер.

Сімеоне також похвалив гравців, що вийшли на заміну, зокрема Сорлота, Конора та Хосе:

"Мені сподобалося, як вони вийшли. Це дуже важлива зброя, коли вони виходять таким чином. І Алекс зробив це з великою мужністю, і це мене дуже тішить".

​Щодо травми Ле Норманда, тренер зберіг обережний оптимізм:

"Він виглядав добре, завтра пройде обстеження, сподіваюся, нічого серйозного" — підсумував Дієго.

