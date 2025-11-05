Ліга чемпіонів

Наставник Арсеналу похвалив Меріно за гру на позиції форварда, відзначив характер Доумана та прокоментував скасований пенальті, який зберіг "суху" серію у Празі.

Мікель Артета не приховував задоволення після перемоги 3:0 над празькою Славією, яка принесла команді низку історичних досягнень, але наголосив, що менталітет гравців для нього важливіший за статистику. ​

Каноніри здобули десяту перемогу поспіль у всіх змаганнях та повторили клубний рекорд сезону 1903/04, здобувши восьмий "сухий" матч поспіль. Окрім того, Арсенал став першою англійською командою з часів Лідс Юнайтед (1969/70), яка виграла перші чотири гри у вищому європейському турнірі, не пропустивши жодного гола. ​

"Потрібно багато працювати, щоб цього досягти", – сказав Артета. "Але найбільше тішить, мабуть, не сам результат, а настрій гравців. Вони все ще говорять про те, як ми можемо покращити результати. Була одна чи дві ситуації, які ми могли б вирішити краще".

Суха серія ледь не перервалася наприкінці матчу, коли арбітр призначив пенальті у ворота Арсеналу, але скасував своє рішення після перегляду VAR.

​"Я зовсім не був задоволений", – зізнався Артета. "Я чітко бачив, що пенальті не може бути. Суддя молодець був справді чесним. Я хочу зберегти цей рекорд, бо вважаю, що це дає вам щось, що можна захищати. Було б трохи неохайно віддати це так".

​Через травму Віктора Йокереса на позиції центрального нападника знову довелося зіграти Мікелю Меріно, який відзначився дублем. Артета високо оцінив універсальність іспанця, який забив 19 голів у 2025 році. ​

"Приємно мати Мікеля. Це його універсальність, його спосіб мислення, його лідерські якості", – сказав тренер.

"Сьогодні нам не вистачає багатьох атакуючих гравців, і нам доводиться шукати інші рішення. Він виходить у Лізі чемпіонів і забиває два голи".

​Артета додав, що хоча Меріно раніше не грав форварда, у нього завжди був дуже хороший таймінг і здатність завершувати атаки в штрафному майданчику, особливо одним дотиком. ​

Окрему похвалу отримав і молодий рекордсмен Ліги чемпіонів Макс Доуман.

​"Перший м'яч, який він отримує, він починає атакувати суперників. Він починає вести м'яч і отримує фол. Це його характер, це його мужність", – зазначив Артета.

"Цього не можна навчити — або це у тебе є, або ні. Неважливо, що написано в його паспорті, якщо помістити його в цей контекст, він зможе адаптуватися та добре виступити" — підсумував наставник.

На нашому сайті доступний огляд цього поєдинку.