Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють англійський Манчестер Сіті та дортмундська Боруссія.

Англійський Манчестер Сіті та дортмундська Боруссія зіграють у четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Етіхаді.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над Борнмутом (3:1), використав із перших хвилин Стоунза в центрі оборони, тоді як Рейндерс гратиме в центрі поля, а Савіо розташується праворуч в атаці.

Ніко Ковач, на тлі перемоги над Аугсбургом (1:0), залучив до стартового складу Шлоттербека до трійки центральних захисників, тоді як Р'єрсон, Забітцер та Свенссон гратимуть у центральній вісі, а Адеємі розташується під нападником.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Стоунз, Гвардіол, О’Райлі — Рейндерс, Ніко Гонсалес, Фоден — Савіо, Голанд, Доку.

Запасні: Траффорд, Беттінеллі, Діаш, Аке, Мармуш, Шеркі, Сілва, Аїт-Нурі, Хусанов, Бобб, Льюїс.



Боруссія Д: Кобель — Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Р'єрсон, Нмеча, Забітцер, Свенссон — Адеємі, Баєр — Гірассі.

Запасні: Остржинські, Маєр, Коуту, Беллінгем, Гросс, Чуквуемека, Сілва, Джан, Ансельміно.



Гра Манчестер Сіті — Боруссія Д почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.