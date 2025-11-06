Ліга чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті відзначив виступ Філа Фодена в Лізі чемпіонів, заявивши, що півзахисник знову знайшов радість від футболу та повернув форму.

Пеп Гвардіола не приховував свого захоплення грою Філа Фодена після переконливої перемоги в Лізі чемпіонів над дортмундською Боруссією (4:1), у якій англієць відзначився дублем. ​За словами Гвардіоли, ключ до повернення Фодена на топ-рівень – це його емоційний стан. ​

​"Коли Філ щасливий, сповнений любові та радості, багато говорити не потрібно. Він особливий гравець", – заявив іспанський фахівець. ​

Гвардіола визнав, що минулий сезон був складним як для гравця, так і для команди:

"Філ повернувся. Два сезони тому він був найкращим гравцем Прем'єр-ліги, і коли ти досягаєш такого, це означає, що ти справді, справді хороший. Ми дуже сумували за ним, особливо за його щастям. Зараз ми відчуваємо, що він повернувся і може робити все, що захоче", – додав тренер.

​Гвардіола також похвалив не лише голи, але й загальний внесок Фодена у гру: його вміння грати між лініями, перший дотик, розвороти та щедрість у біговій роботі та боротьбі. Тренер підкреслив, що така форма Фодена є надзвичайно важливою напередодні майбутнього матчу проти Ліверпуля.