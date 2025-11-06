Ліга чемпіонів

Наставник Марселя висловив розчарування суддівством після поразки від Аталанти, але заявив, що його команда, попри три поразки, продовжить боротьбу за вихід у плей-оф.

Роберто Де Зербі прокоментував мінімальну поразку своєї команди від Аталанти (0:1) у матчі Ліги чемпіонів.

Італійський фахівець висловив невдоволення рішенням арбітра не призначити пенальті в кінцівці зустрічі, а також назвав усі три поразки Марселя у турнірі дивними. ​

На питання про суперечливий епізод на останніх хвилинах, Де Зербі провів паралелі з іншим матчем. ​

"Я не суддя і, можливо, не знаю правил, – заявив тренер. – Але в мене непогана пам'ять, я пам'ятаю, що ми програли матч у Мадриді (1:2) через схожу комбінацію.

Аналізуючи саму гру, фахівець визнав, що Марсель почав невдало:

"Перші 20 хвилин ми були не дуже хороші. Потім ми стали кращими, ми страждали, як це зазвичай буває проти хорошої команди".

​Де Зербі вважає, що його команді не щастило в усіх програних матчах ЛЧ:

"Ми програли три матчі Ліги чемпіонів, і кожного разу дивним чином... У Лісабоні (1:2), граючи у рівних складах, ми б ніколи не програли, ймовірно, навіть виграли".

​Попри три поразки, тренер не втрачає оптимізму щодо шансів на плей-оф.

"Звичайно, я переконаний, що ми все ще можемо пройти кваліфікацію. У нас ще є чотири матчі. Минулого року було багато команд, які мали труднощі після чотирьох матчів, одна з них зрештою перемогла – підсумував Де Зербі.

