Наставник Марселя висловив розчарування суддівством після поразки від Аталанти, але заявив, що його команда, попри три поразки, продовжить боротьбу за вихід у плей-оф.
Роберто Де Зербі Getty Images
06 листопада 2025, 10:40
Роберто Де Зербі прокоментував мінімальну поразку своєї команди від Аталанти (0:1) у матчі Ліги чемпіонів.
Італійський фахівець висловив невдоволення рішенням арбітра не призначити пенальті в кінцівці зустрічі, а також назвав усі три поразки Марселя у турнірі дивними.
На питання про суперечливий епізод на останніх хвилинах, Де Зербі провів паралелі з іншим матчем.
"Я не суддя і, можливо, не знаю правил, – заявив тренер. – Але в мене непогана пам'ять, я пам'ятаю, що ми програли матч у Мадриді (1:2) через схожу комбінацію.
Аналізуючи саму гру, фахівець визнав, що Марсель почав невдало:
"Перші 20 хвилин ми були не дуже хороші. Потім ми стали кращими, ми страждали, як це зазвичай буває проти хорошої команди".
Де Зербі вважає, що його команді не щастило в усіх програних матчах ЛЧ:
"Ми програли три матчі Ліги чемпіонів, і кожного разу дивним чином... У Лісабоні (1:2), граючи у рівних складах, ми б ніколи не програли, ймовірно, навіть виграли".
Попри три поразки, тренер не втрачає оптимізму щодо шансів на плей-оф.
"Звичайно, я переконаний, що ми все ще можемо пройти кваліфікацію. У нас ще є чотири матчі. Минулого року було багато команд, які мали труднощі після чотирьох матчів, одна з них зрештою перемогла – підсумував Де Зербі.
На нашому сайті доступний огляд цього поєдинку.