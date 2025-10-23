Ліга чемпіонів

Головний тренер Олімпік Марсель заявив, що арбітр не відповідав рівню гри.

Роберто Де Дзербі висловив гостре невдоволення роботою суддівської бригади після поразки його команди від Спортінга 1:2 у матчі Ліги чемпіонів. Італійський фахівець вважає, що саме рішення арбітра стали вирішальними.

"Сьогодні ми провели хороший матч, але заплатили за помилки арбітра. Я вважаю, що він не був пристосований для суддівства гри такого рівня", – категорично заявив Де Дзербі у післяматчевому коментарі.

Основним джерелом розчарування для Марселя стало вилучення захисника Емерсона, який отримав другу жовту картку за симуляцію у карному майданчику суперника. Залишившись у меншості, Олімпік не зміг втримати позитивний для себе результат, попри те, що вів у рахунку.

Думку тренера підтримав і нападник П'єр-Емерік Обамеянг, який назвав суддівство "скандальним" і заявив, що арбітри "зовсім не були на рівні".