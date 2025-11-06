Головний тренер Вільярреала взяв на себе відповідальність за сенсаційну поразку від Пафоса.
06 листопада 2025, 11:45
Марселіно виступив із нищівною критикою на адресу своєї команди після сенсаційної поразки від кіпрського Пафоса в Лізі чемпіонів (0:1). Ця невдача, за словами тренера, ставить під серйозний удар надії команди на єврокубкову весну.
Марселіно був глибоко розчарований, суперник повністю переграв його команду, яка продемонструвала відсутність належної мотивації.
"Ми ледве зробили все, що планували. А потім ми не проявили амбіцій, інтенсивності чи бажання, – заявив розгніваний тренер. – Ми проявили самовдоволення, ми були рівними, передбачуваними та повільними".
Фахівець зазначив, що тривожний дзвінок пролунав для нього ще на початку гри:
"Після 9-ї хвилини, коли ми не реалізували два моменти, я подумав: "Сьогодні буде дуже важко".
Марселіно визнав, що не очікував втрати концентрації від своїх підопічних саме в матчі Ліги чемпіонів.
"Я як людина, яка зрештою несе відповідальність, ми не можемо влаштовувати таке шоу, яке ми влаштували сьогодні", – додав він.
Тренер також не зміг пояснити, чому команда не реалізувала свої шанси, припустивши, що проти сильніших суперників, таких як Манчестер Сіті чи Ювентус, цього б не сталося.
Підсумовуючи провал, Марселіно не залишив місця для виправдань:
"Ми повинні визнати, що сьогодні, ми не поважали нашого суперника. Ми обдурили себе...".
