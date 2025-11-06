Ліга чемпіонів

Головний тренер Вільярреала взяв на себе відповідальність за сенсаційну поразку від Пафоса.

Марселіно виступив із нищівною критикою на адресу своєї команди після сенсаційної поразки від кіпрського Пафоса в Лізі чемпіонів (0:1). Ця невдача, за словами тренера, ставить під серйозний удар надії команди на єврокубкову весну.

​Марселіно був глибоко розчарований, суперник повністю переграв його команду, яка продемонструвала відсутність належної мотивації.

​"Ми ледве зробили все, що планували. А потім ми не проявили амбіцій, інтенсивності чи бажання, – заявив розгніваний тренер. – Ми проявили самовдоволення, ми були рівними, передбачуваними та повільними". ​

Фахівець зазначив, що тривожний дзвінок пролунав для нього ще на початку гри:

"Після 9-ї хвилини, коли ми не реалізували два моменти, я подумав: "Сьогодні буде дуже важко".

Марселіно визнав, що не очікував втрати концентрації від своїх підопічних саме в матчі Ліги чемпіонів. ​

"Я як людина, яка зрештою несе відповідальність, ми не можемо влаштовувати таке шоу, яке ми влаштували сьогодні", – додав він. ​

Тренер також не зміг пояснити, чому команда не реалізувала свої шанси, припустивши, що проти сильніших суперників, таких як Манчестер Сіті чи Ювентус, цього б не сталося. ​

Підсумовуючи провал, Марселіно не залишив місця для виправдань:

"Ми повинні визнати, що сьогодні, ми не поважали нашого суперника. Ми обдурили себе...".

