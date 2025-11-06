Ліга чемпіонів

Головний тренер Ньюкасла похвалив команду за реакцію на поразку від Вест Гема та відзначив неймовірний гол Дена Берна, але підтвердив, що Ентоні Гордон знову травмував стегно.

Едді Гау залишився задоволеним реакцією своєї команди, яка здобула домашню перемогу над Атлетіком (2:0) у Лізі чемпіонів. Цей результат дозволив "сорокам" реабілітуватися після поразки від Вест Гема (1:3) у Прем'єр-лізі.

​"Дуже задоволений сьогоднішнім днем, бо це була важлива відповідь після Вест Гему.", – заявив Хау в інтерв'ю TNT Sports.

​Тренер визнав, що його команда була не в найкращій формі, але цього виявилося достатньо для перемоги:

​"Я вважаю, що сьогодні ввечері були справді позитивні моменти. Ми забили два гарні голи", – додав він.

Окремої похвали удостоївся Ден Берн за свій гол головою. Гау назвав цей удар неймовірним і підтвердив, що комбінація була відпрацьована на тренуваннях:

"Ми тренували цю комбінацію на передодні. Дякую всім тренерам, які до цього причетні".

​Однак перемога була затьмарена травмою вінгера Ентоні Гордона. Гравець, який виглядав не найкращим чином, був змушений залишити поле на 41-й хвилині. ​

"Схоже, що травма стегна, яка мучила його протягом останніх кількох тижнів, рецидивувала", – підсумував наставник.

​Тепер участь Гордона у важливому матчі Прем'єр-ліги проти Брентфорда цієї неділі перебуває під великим питанням.

