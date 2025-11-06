Едді Гау залишився задоволеним реакцією своєї команди, яка здобула домашню перемогу над Атлетіком (2:0) у Лізі чемпіонів. Цей результат дозволив "сорокам" реабілітуватися після поразки від Вест Гема (1:3) у Прем'єр-лізі.

​"Дуже задоволений сьогоднішнім днем, бо це була важлива відповідь після Вест Гему.", – заявив Хау в інтерв'ю TNT Sports.

​Тренер визнав, що його команда була не в найкращій формі, але цього виявилося достатньо для перемоги:

​"Я вважаю, що сьогодні ввечері були справді позитивні моменти. Ми забили два гарні голи", – додав він.

Окремої похвали удостоївся Ден Берн за свій гол головою. Гау назвав цей удар неймовірним і підтвердив, що комбінація була відпрацьована на тренуваннях:

"Ми тренували цю комбінацію на передодні. Дякую всім тренерам, які до цього причетні".

​Однак перемога була затьмарена травмою вінгера Ентоні Гордона. Гравець, який виглядав не найкращим чином, був змушений залишити поле на 41-й хвилині. ​

"Схоже, що травма стегна, яка мучила його протягом останніх кількох тижнів, рецидивувала", – підсумував наставник.

​Тепер участь Гордона у важливому матчі Прем'єр-ліги проти Брентфорда цієї неділі перебуває під великим питанням.

