Ліга чемпіонів

Міланці здолали Кайрат і встановили рекорд.

Міланський Інтер продовжує переможну серію в Лізі чемпіонів, здобувши четверту перемогу поспіль — 2:1 над Кайратом, хоч і з труднощами.

За всю історію участі в єврокубках Інтер ще ніколи не починав так успішно — з чотирьох перемог на старті.

Для італійського клубу під керівництвом румунського фахівця Крістіана Ківу це дебютний рекорд. Нині Інтер посідає третє місце в турнірній таблиці групового раунду.

У наступному, п’ятому турі Ліги чемпіонів Інтер зіграє на виїзді проти мадридського Атлетіко.