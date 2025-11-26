Ліга чемпіонів

Форвард "синіх" поділився своїми думками після гри з Барселоною.

Нападник Челсі Ліам Делап прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони (3:0).

"Це було неймовірно. Ти ростеш, мріючи про такі ночі, тому це дуже особливий момент для мене. У нас був план на гру, і всі виконали його дуже добре. Я вважаю, це був чудовий виступ і чудова ніч для всіх причетних.

Я вірю, що ми будуємо щось справді хороше тут. Ми працюємо разом щодня і стаємо все кращими. Ми виходимо на кожен матч із величезною вірою. Сьогодні ми показали, що можемо грати проти будь-кого.

Ми знали, наскільки сильна Барселона і скільки хороших гравців у них є, але ми також знали, що їхня висока лінія оборони — дуже висока, і що нам потрібно бути надійними в обороні, і ми зможемо їх покарати. В обороні всі зіграли дуже надійно. Ми мали розігрувати м’яч, щоб створювати простір, і я думаю, що всі повинні пишатися собою.

Естеван такий молодий, але такий захопливий. Зараз увесь світ лежить біля його ніг. Він просто має продовжувати старанно працювати", — наводить слова Делапа прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Барселона.