Ліга чемпіонів

Захисник Боруссії Дортмунд оцінив шанси команди на потрапляння до топ-8 найкращих команд турніру.

Дортмундська Боруссія не залишила шансів іспанському Вільярреалу, розгромивши суперника з рахунком 4:0.

Після матчу захисник джмелів Ніко Шлоттербек не приховував емоцій від довгоочікуваного клін-шиту та окреслив чіткий план на залишок етапу ліги.

"Після вилучення суперника стало грати набагато легше, ми майже не дозволили їм створити моментів. Перший гол став справжнім полегшенням. У другому таймі ми були дійсно хороші," — прокоментував гру Шлоттербек.

Центрбек особливо відзначив атмосферу домашнього стадіону, яка стає вирішальним фактором у єврокубках:

"Коли тут, у Дортмунді, вмикаються прожектори, нас дуже важко перемогти" — наголостив капітан.

Перемога дозволила Боруссії набрати 10 очок після п'яти турів і закріпитися у групі лідерів. Шлоттербек підрахував, що необхідно для гарантованого потрапляння у топ-8 і уникнення стикових матчів:

"Нам потрібно 16 або 17 очок. Залишилося три гри, дві з них — вдома. Я вірю, що якщо ми виграємо обидва домашні матчі, ми пройдемо далі напряму. Ми знову забили чотири голи, і така різниця м'ячів може стати важливою в кінці" — додав Ніко.

Окремо захисник підтримав партнера по команді Серу Гірассі, для якого цей дубль став важливим психологічним моментом після непростого періоду.

На нашому сайті доступний огляд цього поєдинку.