Ян Облак Getty Images
26 листопада 2025, 17:24
Мадридський Атлетіко зазнав серйозного кадрового удару за кілька годин до стартового свистка.
Капітан та незмінний страж воріт матрацників Ян Облак все ж таки не зможе взяти участь у ключовому поєдинку Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.
Ситуація навколо словенця тримала в напрузі вболівальників до останнього. Облак, який пропустив попередній тур Ла Ліги через м'язовий дискомфорт, у вівторок провів тренування в загальній групі. Це дало надію, що капітан повернеться у рамку.
Проте медичний штаб та тренерський корпус вирішили не ризикувати здоров'ям гравця — він залишився поза заявкою на гру. Місце у стартовому складі займе аргентинець Хуан Муссо.
Для нього це буде справжнє бойове хрещення вогнем, адже Інтер приїхав до Мадрида з однією з найпотужніших ліній атаки в Європі.