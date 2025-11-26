Ліга чемпіонів

Дієго Сімеоне змушений робити ставку на резервного голкіпера

Мадридський Атлетіко зазнав серйозного кадрового удару за кілька годин до стартового свистка.

Капітан та незмінний страж воріт матрацників Ян Облак все ж таки не зможе взяти участь у ключовому поєдинку Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.

Ситуація навколо словенця тримала в напрузі вболівальників до останнього. Облак, який пропустив попередній тур Ла Ліги через м'язовий дискомфорт, у вівторок провів тренування в загальній групі. Це дало надію, що капітан повернеться у рамку.

Проте медичний штаб та тренерський корпус вирішили не ризикувати здоров'ям гравця — він залишився поза заявкою на гру. Місце у стартовому складі займе аргентинець Хуан Муссо.

Для нього це буде справжнє бойове хрещення вогнем, адже Інтер приїхав до Мадрида з однією з найпотужніших ліній атаки в Європі.