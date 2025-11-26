Ліга чемпіонів

Головний тренер Ліверпуля, дав коментар напередодні матчу Ліги чемпіонів.

На тлі складного періоду у чемпіонаті (Ліверпуль одержав одну перемогу в семи останніх матчів в АПЛ) наставник червоних взяв на себе повну відповідальність за останні результати та наголосив, що єврокубковий вечір — ідеальний момент для початку відродження.

"Я беру відповідальність за результат на себе і завжди буду це робити. Ми повинні переломити ситуацію заради наших вболівальників і заради нас самих, і сьогоднішній вечір був би гарним часом, щоб це робити", — заявив Слот.

Наставник застерігає від недооцінки суперника. Нідерландський фахівець високо оцінив поточну форму ПСВ під керівництвом Петера Боша, назвавши їх надзвичайно небезпечним опонентом.

"Я б не сказав, що це той суперник, з яким хотілося б грати саме зараз. Думаю, вони, ймовірно, кращі, ніж будь-коли", — зазначив тренер, підкреслюючи, що лідер Ередивізі зараз перебуває на піку форми.

Для Ліверпуля сьогоднішній матч стає критично важливим не лише з турнірної точки зору, а й як можливість реабілітуватися перед рідними трибунами після нещодавніх розчарувань.