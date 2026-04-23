16-річний Габріель зробив перший крок у системі канонірів та допоміг U-18 здобути перемогу.

У структурі Арсенала з’явилося нове знайоме прізвище — син головного тренера команди Мікеля Артети вперше зіграв за юнацький склад клубу.

16-річний Габріель Артета Берналь дебютував за команду U-18 у матчі проти Блекберна. Молодий футболіст вийшов на поле на 70-й хвилині та допоміг своїй команді довести гру до впевненої перемоги з рахунком 3:0.

Раніше юнак уже потрапляв до заявки на товариський поєдинок проти Іпсвіча, однак саме ця гра стала його офіційним дебютом у складі юнацької команди.

Цікаво, що на відміну від батька, який виступав у центрі півзахисту, Габріель обрав для себе позицію вінгера.

