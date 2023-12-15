Ізраїльтянин обійшов у голосуванні гравців Фенербахче, Легії та Генка.
Еран Захаві, фото Маккабі Тель-Авів
15 грудня 2023, 16:58
Центральний нападник Маккабі Тель-Авів Еран Захаві був визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі конференцій, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У матчі проти Гента 36-річний капітан Маккабі оформив дубль, чим допоміг своїй команді посісти перше місце у групі В.
У голосуванні Захаві обійшов нападника Фенербахче Едіна Джеко, півзахисника Легії Жозуе та півзахисника Генка Браяна Гейнена.
Нагадаємо, що вчора, 14 грудня, стали відомі всі учасники плей-оф Ліги конференцій.