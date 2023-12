Центральний нападник Маккабі Тель-Авів Еран Захаві був визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі конференцій, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У матчі проти Гента 36-річний капітан Маккабі оформив дубль, чим допоміг своїй команді посісти перше місце у групі В.

