Центральний нападник Маккабі Тель-Авів Еран Захаві був визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі конференцій, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У матчі проти Гента 36-річний капітан Маккабі оформив дубль, чим допоміг своїй команді посісти перше місце у групі В.

У голосуванні Захаві обійшов нападника Фенербахче Едіна Джеко, півзахисника Легії Жозуе та півзахисника Генка Браяна Гейнена.

Нагадаємо, що вчора, 14 грудня, стали відомі всі учасники плей-оф Ліги конференцій.