Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги конференцій, який відбудеться 23 жовтня, розпочавшись о 19:45.

Український Шахтар у рамках другого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 зустрінеться з польською Легією.

[*] — положення в турнірній таблиці

ЧЕТВЕР, 23 ЖОВТНЯ, 19:45. МІСЬКИЙ СТАДІОН ІМ. Г. РЕЙМАНА, КРАКІВ (ПОЛЬЩА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГУСТАВО КОРРЕЯ (ПОРТУГАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Донецький Шахтар після напруженої перемоги над Абердіном у Шотландії (3:2), якою відкрив дебютну для себе кампанію групового/основного етапу Ліги конференцій, провів два невдалих матчі на внутрішній арені. Спочатку колектив Арди Турана шокував розгромною поразкою від ЛНЗ у Львові (1:4). Для Шахтаря в УПЛ вона стала першою з березня 2016 року (Дніпро на виїзді, 1:4) із різницею в три або більше голів.

Слідом за цією невдачею була безгольова нічия з Поліссям у Житомирі. Вп'яте поспіль "гірникам" так і не вдалося відкрити лік своїм голам у ворота "вовків" у чемпіонаті. У разі перемоги Шахтар міг очолити турнірну таблицю УПЛ, але тепер одним заліковим балом поступається Кривбасу. Реабілітуватися перед уболівальниками донеччани мають намір уже сьогодні, у 300-му для них матчі єврокубків (129В, 64Н, 106П).

Легія ж у новому розіграші основного етапу ЛК стартувала домашньою поразкою від турецького Самсунспора (0:1). На цьому негаразди команди Едварда Йорденеску не закінчилися. Пізніше клуб із Варшави провів два виїзні поєдинки в Екстраклясі й в обох зазнав ідентичних поразок із рахунком 1:3. Спочатку Легію обіграв Гурнік Забже, а потім і Заглембє Люблін, тож у чемпіонаті вона зараз іде дев'ятою.

Чутки про майже неминучу відставку Йорденеску за власним бажанням навряд чи добре впливають на атмосферу в клубі, тож недивно, що за версією букмекерів фаворитами дуелі є підопічні Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.79, тоді як потенційний успіх Легії оцінюється показником 4.15. Імовірність нічиєї теж представлена ​​коефіцієнтом 4.15.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Арда Туран, головний тренер Шахтаря: "На нас чекає складна гра, попри те, що, здається, ми тут приймаємо суперника. Ми їхали сюди 10 годин. Це важливий суперник, і я вважаю, що їхнє місце в турнірній таблиці не відображає реальності. Це не зовсім показово, адже за багатьма статистичними показниками в Екстраклясі вони серед найкращих. Ми маємо велику повагу до цього суперника, маємо велику повагу до їхньої футбольної культури. Буде справді важкий матч, і я думаю, це чудова можливість випробувати наших молодих гравців і побачити їхній справжній рівень".

Едвард Йорденеску, головний тренер Легії: "Гравці Шахтаря володіють чудовими індивідуальними якостями. У них багато талановитих бразильців і українців із хорошими тактичними знаннями. Шахтар має багато спільного з нами з точки зору того, як вони прагнуть грати. Вони багато забивають і намагаються контролювати гру. Я довіряю своїй команді, хоча це буде дуже складний матч. Усім потрібно бути готовими на 100% і ми маємо проявити характер, щоб володіти м'ячем, створювати моменти й забивати голи".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Різник — В. Тобіас, Бондар, Матвієнко, П. Енріке — Педріньйо, Назарина, Очеретько — Л. Феррейра, К. Еліас, Невертон

Легія: Тобіаш — Вшолек, Панков, Капуаді, Вінагре — Капустка, Шиманські, Елітім — Вайсгаупт, Райович, Урбанські

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА