Ліга конференцій

Відбулися чергові матчі наймолодшого єврокубку.

Сьогодні, 23 жовтня, відбулися перші матчі у рамках другого туру основного етапу Ліги конференцій.

У першому матчі нідерландський АЗ на своєму полі мінімально переграв Слован із рахунком 1:0. Автором єдиного голу став Свен Мейнанс, який забив на 44 хвилині, а в компенсований час не реалізував пенальті. У складі Словану весь поєдинок провів український півзахисник Данило Ігнатенко, який отримав гірчичник. При цьому словаки на 87 хвилині залишилися у меншості після вилучення Сандру Круза.

АЗ Алкмар — Слован Братислава 1:0

Гол: Мейнанс, 44.

У другій зустрічі Геккен упустив перемогу над Райо Вальєкано. Матч закінчився із рахунком 2:2. У шведів забивали Юліус Ліндберг та Ісаак Брусберг, а в іспанців, які зрівняли рахунок на 13 компесованій хвилині до другого тайму завдяки пенальті — Альваро Гарсія та Андрєй Раціу.

Геккен — Райо Вальєкано 2:2

Голи: Ліндберг, 41, Брусберг, 55 — Гарсія, 15, Раціу, 90+13 (пен).

У третьому поєдинку Дріта поділила очки з Омонією. Матч закінчився із рахунком 1:1. На 12 хвилині у складі господарів забив Арб Манай, а наприкінці першого тайму гості зрівняли рахунок зусиллями Янніса Масураса.

Дріта — Омонія 1:1

Голи: Манай, 12 — Масурас, 45+1.

Фіорентина у гостях впевнено обіграла Рапід з рахунком 3:0. Авторами голів у складі "фіалок" стали Шер Ндур, Едін Джеко та Альберт Гудмундссон.

СК Рапід — Фіорентина 0:3

Голи: Ндур, 9, Джеко, 48, Гудмундссон, 88.

Страсбур на своєму полі не зміг обіграти Ягеллонію – зустріч закінчилася з рахунком 1:1. На гол Алехандро Посо у складі поляків, французи відповіли точним ударом Хоакіна Панічеллі.

Страсбур — Ягеллонія 1:1

Голи: Панічеллі, 79 — Посо, 53.

Грецький АЕК у рідних стінах розгромив Абердін із рахунком 6:0. Перемогу грекам забезпечили забиті м'ячі у виконанні Нікласа Еліассона, Рєзвана Маріна, Луки Йовича, Дерека Кутеши та Абубакару Койти, який оформив дубль.

АЕК — Абердін 6:0

Голи: Койта, 11, 18, Еліассон, 27, Марін, 55, Йович, 81, Кутеша, 87.

Шкендія вирвала перемогу над Шелбурном із рахунком 1:0 завдяки єдиному голу Падді Барретта, який зрізав м'яч у свої ворота на другій компенсованій хвилині до другого тайму.

Шкендія — Шелбурн 1:0

Гол: Барретт, 90+2 (аг).

У ще одному матчі між Брейдабліком та КуПСом було зафіксовано нульову нічию. При цьому на 91 хвилині з поля було вилучено Мохамеда Туре у складі фінів.

Брейдаблік — КуПС 0:0

Також зазначимо, що матч між Рієкою та празькою Спартою було перервано на 14 хвилині через сильний дощ та поганий стан поля. Планується, що матч буде відновлено о 22:00.