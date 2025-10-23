Команда Олександра Шовковського без залікових балів після двох зіграних матчів у Лізі конференцій УЄФА.
Самсунспор — Динамо Київ, x.com/Samsunspor
23 жовтня 2025, 23:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ:
Самсунспор — Динамо Київ 3:0
Голи: Мусаба, 2, Муанділмаджі, 34, Гольсе, 62
Самсунспор: Коджук — Явру (Мендес, 73), Шатка, ван Дронгелен, Тоумассон — Макумбу — Кулібалі (Килинч, 73), Гольсе (Айдогду, 84), Юксел (Генюл, 78), Мусаба (Чіфт, 78) — Муанділмаджі.
Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре, Вівчаренко (Михавко, 67) — Рубчинський (Піхальонок, 67), Буяльський (Яцик, 82), Михайленко (Бражко, 76) — Волошин, Герреро, Шола (Бленуце, 76).
Попередження: Михавко