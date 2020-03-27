Другое 27 марта 2020, 19:45 Польским клубам выделят помощь в размере более 116 миллионов злотых Польский футбольный союз намерен поддержать футбольные клубы страны. Фото Польского футбольного союза 27 марта 2020, 19:45 Неизбежные потери из-за остановки чемпионата польским клубам частично компенсирует футбольный союз — сообщил официальный Твиттер Польского футбольного союза. Общий размер помощи польскому футболу составит более 116 миллионов злотых. Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать фонд для компенсации убытков клубов и национальных ассоциаций из-за пандемии коронавируса. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте