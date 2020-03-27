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Польский футбольный союз намерен поддержать футбольные клубы страны.

Неизбежные потери из-за остановки чемпионата польским клубам частично компенсирует футбольный союз — сообщил официальный Твиттер Польского футбольного союза.

Общий размер помощи польскому футболу составит более 116 миллионов злотых.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует создать фонд для компенсации убытков клубов и национальных ассоциаций из-за пандемии коронавируса.

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