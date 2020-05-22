Другое

Football.ua рассказывает о жизненных принципах чилийского "гладиатора" Артуро Видаля, которому именно сегодня, 22 мая, исполняется 33 года.

Несмотря на то, что "Король Артур" – Артуро Видаль умеет на футбольном поле практически все, первые ассоциации, возникающие при произнесении его имени, это "боец". Если бы Артуро не был прирожденным воином, то мир наверняка не узнал бы о нем, как о футболисте. А, скорее всего, его бы уже давно не было среди живущих.

Чуть ли не с самого рождения Видалю пришлось вести борьбу за выживание. Отец-алкоголик, едва не сжегший Артуро с братьями вместе с домом, "позаботиля" о том, что первыми воспоминаниями мальчишки были, по его собственным словам, чувство голода и холода.

К счастью, была мать, которая не только вынесла его тогда из пожара, но и без устали работала, стараясь обеспечить пропитание своим детям. Именно для того, чтобы его мать смогла когда-нибудь вздохнуть с облегчением, Артуро и решил стать профессиональным футболистом.

Мои первые воспоминания — голод и холод

– Сначала у меня не было абсолютно ничего, кроме воли к победе.

– Мои самые ранние детские воспоминания — это голод и холод.

– Когда мне было 14, и мать в очередной раз пришла домой смертельно уставшей, чтобы этого больше не было и наша жизнь изменилась к лучшему, я твердо решил стать профессиональным футболистом.

– Именно благодаря футболу я смог пережить самый лучший момент в своей жизни — увидеть свою мать счастливой!

Талантом он не был обделен, но, кроме этого, был поразительно работоспособен. Он ел, спал и фактически жил на тренировочном поле, и в 18 лет уже играл за один из лучших клубов Чили — Коло-Коло (провел 56 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей, выиграл три чемпионата Чили). Уже тогда к нему начали присматриваться скауты европейских клубов, а когда молодежная сборная Чили (U-20) выиграла "бронзу" на чемпионате мира, его судьба была решена.

В отличие от большинства южноамериканских "звездочек", Видаль начал свое европейское приключение в Германии, в Байере (144 матча, 21 гол). Уже тогда его стали называть "воин", "боец", "гладиатор", а у болельщиков тех команд, которые пострадали от неистового Видаля, самым мягким эпитетом был "подонок".

Начинал он в Германии как атакующий футболист, но постепенно превратился в настоящего универсала, который мог сыграть на любой позиции — опорника, центрального или флангового защитника, вингера и даже ложной "девятки". Единственное, что оставалось неизменным — это неуемная жажда борьбы и нежелание щадить в этой борьбе ни себя, ни других.

Говорили, что если бы Артуро столкнулся в официальном матче в борьбе за мяч с родным братом, то не пощадил бы и брата. Возможно, это преувеличение, но всем памятен эпизод на Кубке Конфедераций 2017 года, когда сборная Чили, ставшая в итоге серебряным призером, играла с Германией, в котором Видаль сцепился со своим одноклубником и другом из Баварии Йозуа Киммихом. В какой-то момент возникли серьезные опасения за здоровье и жизнь восходящей звезды Бундестима, но "бойцов" удалось растащить, а после финального свистка они уже покидали поле в обнимку...

Но до того, как Артуро оказался в Баварии, был еще 4-летний период в Ювентусе (171 матч, 48 голов), который оказался самым богатым для чилийца на трофеи (четыре "скудетто", Кубок и два Суперкубка Италии).

Видаль был, безусловно, основным в "старой синьоре", исполняя роль полузащитника "box-to-box" и главного помощника легендарного Андреа Пирло, и от его игры по-прежнему летели искры на поле, но порой казалось, что Артуро не хватало настоящих битв, ведь, несмотря на отдельные напряженные поединки, превосходство Ювентуса над остальными командами Серии А было слишком большим. И в конце концов наш воин заскучал.

Нельзя сказать, что в Германии ситуация поменялась коренным образом, ведь Бавария в тех трех сезонах, когда там играл Видаль (123 матча, 22 гола), тоже не замечала своих соперников, что позволило Артуро также существенно пополнить свой "музей" (три "серебряные салатницы", Кубок и два Суперкубка Германии).

Однако для самого футболиста в Баварии было интереснее, чем в Ювентуса, в первую очередь из-за личности тренера. Хоть совместная работа Хосепа Гвардиолы и Видаля длилась недолго, но это не помешало испанцу открыто восхищаться Артуро, а тому, в свою очередь, взять самое лучшее у тренера и стать еще более разносторонним универсалом.

В Германии я стал тем, кем я есть сейчас



– Думаю, что сыграл немалую роль в том, что в Чили появилось много поклонников Баварии и вырос интерес к немецкой Бундеслиге.

– Именно в Бундеслиге я стал тем игроком, которого сейчас все знают.

Единственное, что никак не покорялось Видалю — это Лига чемпионов. И чтобы восполнить этот пробел, Артуро подался в Барселону (85 матчей, 9 голов). И в первом же сезоне был невероятно близок к цели, но вынужден был ограничиться "лишь" победами в чемпионате и Суперкубке Испании.

После победы в первом (домашнем) полуфинале над Ливерпулем (3:0), чилиец якобы сказал, что готов расстаться с собственными яйцами, если Барса не пройдет "красных". Но после поражения на выезде (0:4) и вылета из турнира представители футболиста клялись, что ничего подобного Артуро не говорил, просто коварные репортеры все "перекрутили". Кто знает, может, и так.

Обилие классных футболистов средней линии у "блауграна" не позволяет назвать Артуро "железным" игроком основы, но, как говорят в Барселоне: "Если вам надо сыграть "симфонию" – выпускайте Артура Мело, если хотите "хэви металл" – Артуро Видаля".

Что ж, у Видаля остается шанс выиграть "коронавирусную" Лигу чемпионов в нынешнем сезоне с Барселоной, а вот где он окажется в следующем, и будет ли у него еще возможность помечтать об этом трофее — неизвестно.

Очень трудно найти команду, переход в которую из Баварии был бы шагом вперед. Но я нашел — это Барселона

– Барселона — лучший клуб мира, и с ней я хочу выиграть все, что только можно.

– Я не "анти-мадридиста", я "анти-любая-команда-противостоящая-Барселоне".

– Я много слышал о так называемой "ДНК-Барселоны". Не знаю, что это такое. Но точно знаю, что у нас с Барселоной есть по крайней мере одно общее — желание побеждать.

– Естественно, я хотел выиграть чемпионат мира, но вряд ли это было возможно. А вот выиграть Лигу чемпионов вполне реально.

– Играя в Барселоне, каждый должен уметь атаковать, поскольку соперник порой обороняется всей командой, и тройке нападающих никак не справиться, если против них 8-10 соперников. И в таких ситуациях моя задача — действовать между линиями, врываться в оборонительные порядки оппонентов, освобождать пространство для Месси, Суареса, Гризманна, Дембеле... Мне это нравится!

С еще большим неистовством, чем в клубах, Король Артур сражался за честь чилийского флага в национальной сборной (115 матчей, 28 голов). Еще один легендарный чилиец, Иван Саморано, заметил, что Видаль играет на всех позициях: "Он делает на поле абсолютно все: забивает, отдает пасы, атакует, защищается — тащит сборную Чили на своих плечах".

Во время Копа Америка 2015 года, проходившего в Чили Видаль, возвращаясь из казино пьяным на своей машине, был остановлен полицией и предстал перед судом. Говорят, что он произнес несколько высокопарную фразу: «Надев наручники на меня, вы сковали Чили», которая убедила судью лишить его прав на два года, но не подвергать его положенному по закону заключению, что не позволило бы ему сыграть за сборную, которая в итоге выиграла турнир.

Что ж, вклад Артуро в то, что Чили дважды подряд выигрывала Копа Америка, а затем заняла второе место на Кубке Конфедераций, действительно огромен. Однако при этом он, как ни странно, лишь раз был признан футболистом года в Чили и еще один раз — лучшим чилийским игроком, выступающим за рубежом...

Истинно командный игрок, Видаль помимо двух чилийских призов, один раз признавался игроком года в Ювентусе. Но при этом в последних десяти сезонах он 53 раза удостаивался приза лучшему игроку матча — больше, чем такие звезды, как Серхио Агуэро или Роберт Левандовски.

Воин может бояться, может плакать, но он никогда не сдается

– Не думаю, что я величайший игрок в истории сборной Чили.

– Есть множество футболистов, которые играют в полузащите, но я отличаюсь от них тем, что хочу одновременно и защищаться, и атаковать, и находится в каждой точке поля.

– Я никогда не заглядываю в будущее. Я живу одним днем, поэтому выкладываюсь в каждой игре так, будто она последняя в моей жизни.

– Лучше быть воином в саду, чем садовником на войне.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.