Другое

Football.ua рассказывает о деталях отборочного турнира для нашей национальной команды.

Сборная Украины по футзалу крайне неудачно стартовала в отборе на Евро-2022. С самого начала квалификационного раунда все пошло для нашей команды не по лучшему сценарию. Первым матчем для подопечных Александра Косенко должен был стать поединок против сборной Дании, однако власти датчан не разрешили своей команде покинуть пределы страны из-за пандемии коронавируса. Как мы помним, УЕФА не стал наказывать Данию техническим поражением, да и руководство УАФ не настаивало на подобном развитии событий, желая решить исход противостояния по спортивному принципу.

К сожалению, такая инициатива руководства Украинской ассоциации футбола не отразилась на окончательном решении Спортивного арбитражного суда по отмене технического поражения футбольной сборной Украины в заключительном матче Лиги наций против Швейцарии. Оказалось, что понятие "спортивного принципа" должно работать не во всех видах спорта, но имеем то, что имеем. Теперь нашу команду по футзалу ожидают сразу два матча подряд в Запорожье против сборной Дании — в среду и четверг.

Прошлые результаты сборной Украины по футзалу в отборе на Евро-2022

Коллектив Александра Косенко провел первый матч в рамках квалификации предстоящего чемпионата Европы против сборной Албании, в котором "желто-синим" удалось набрать в свой актив уверенные три очка. Албанцы потерпели разгромное поражение на своем поле со счетом 3:10, но на этом успехи украинцев, к сожалению, завершились.

Следующие две встречи со сборной Хорватии, которую ну никак нельзя назвать грандом европейского футзала, стоили нашей команде борьбы за первую строчку в турнирной таблице. И если выездное поражение со счетом 2:3 еще можно списать на банальное невезение, то домашние 2:7 иначе как катастрофой не назовешь, ведь хорваты просто не оставили "желто-синим" никаких шансов на успех.

Турнирное положение

По итогам первых трех встреч сборная Украины располагается на второй строчке в турнирной таблице группы 1, имея в своем активе три набранных очка.

Стоит напомнить, что прямую путевку на чемпионат Европы получат победители восьми квартетов, а также те шесть лучших команд, которые займут вторые места. Остальные обладатели вторых позиций, к которым на данном этапе относится и украинская сборная, разыграют между собой путевку на Евро-2022 в очном противостоянии.

Команды Игры Победы Ничьи Поражения Разница з/п Очки 1 Хорватия 4 4 0 0 18-6 12 2 Украина 3 1 0 2 14-13 3 3 Дания 3 1 0 2 6-8 3 4 Албания 4 1 0 3 8-19 3

Правда, не будем заведомо "хоронить" сборную Украины. Пусть первую позицию в своей группе ей уже не удастся занять чисто теоретически, в случае уверенных побед в последних трех поединках "желто-синие" имеют неплохие шансы заполучить прямую путевку на чемпионат Европы в качестве одной из лучших команд, которая займет второе место. Для этого нужно дважды обыгрывать Данию, а также снова не оставлять шансов Албании в ответной встрече, которая состоится 11 апреля.

Расписание матчей

27.01.2021 Хорватия — Албания 4:1

30.01.2021 Дания — Хорватия 1:4

31.01.2021 Албания — Украина 3:10

03.03.2021 Хорватия — Украина 3:2

03.03.2021 Албания — Дания 1:3

04.03.2021 Дания — Албания 2:3

07.03.2021 Украина — Хорватия 2:7

07.04.2021 Дания — Украина (19:00)

07.04.2021 Албания — Хорватия

08.04.2021 Украина — Дания (19:00)

10.04.2021 Хорватия — Дания

11.04.2021 Украина — Албания (19:00)

Состав сборной Украины по футзалу

Все заключительные поединки отбора на Евро-2020 пройдут в запорожском Дворце спорта Юность. В Запорожье же команда собралась в прошлое воскресенье, при этом в составе не обошлось без кадровых изменений. В ближайших матчах не сыграют Николай и Михаил Грицыны, а также Тарас Кузь.

Вместо них в сборную Украины вызвали Владимира Разуванова из российского Динамо-Самара, а также Ярослава Лебедя и Даниила Абакшина из Урагана.

Вратари: Кирилл Ципун (Продэксим), Александр Сухов (ХИТ), Назарий-Зиновий Войтович (Энергия).

Полевые игроки: Сергей Малышко (Столица, Беларусь), Олег Еремин (Витэн), Владимир Разуванов (Динамо), Михаил Зварич, Игорь Корсун, Петр Шотурма (все — Продэксим), Александр Педяш, Сергей Журба (оба — ХИТ), Николай Микитюк, Ярослав Лебедь, Даниил Абакшина, Артем Фаренюк (все — Ураган).

Комментарий перед матчами

Александр Косенко, главный тренер сборной Украины по футзалу

"Все 15 исполнителей прибыли на сбор. Единственное, что беспокоит, — у Кирилла Ципуна ушиб бедра. Но я надеюсь, что к матчам он восстановится".

"Конечно, будем просматривать игры Дании и Албании. Все соперники сейчас непростые. Вроде на бумаге есть фавориты и аутсайдеры, но, как свидетельствуют поединки в других группах, команды, которые считались аутсайдерами, обыгрывают фаворитов. Поэтому нужно настраиваться на серьезные игры. Тем более, у трех команд сейчас в активе по три очка. Дания и Албания приедут с желанием добиться положительного результата".

"То, как эти команды могут играть, мы разбирали, смотрели их поединки. И Албания, и Дания имеют в составах техничных футзалистов, которые хорошо работают с мячом. Игры не будут простыми — мы должны это понимать, настраиваться. Должны с соответствующим настроением выходить на матчи", — приводит слова Косенко официальный сайт УАФ.

Никита Евтушенко, Football.ua