Стал известен список кандидатов на почетную награду.
Мануэль Нойер, getty images
05 января 2022, 18:28
ФИФА огласила имена трех голкиперов, которые претендуют на звание лучшего по итогам минувшего года.
В число кандидатов на награду вошел Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Эдуар Менди (Челси) и Мануэль Нойер (Бавария).
В текущем сезоне на счету Менди 26 матчей, в которых он пропустил 18 голов (12 "сухих" встреч). У Мануэля Нойера, в свою очередь, 25 игр — 25 пропущенных мячей и 10 без пропущенных голов. У Доннаруммы собралось всего лишь 12 встреч на клубном уровне, в которых он пропустил девять голов и пять раз сыграл на ноль.
Напомним, что ранее ФИФА огласила тройку претендентов на премию Пушкаша — за лучший гол минувшего года.