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Стал известен список кандидатов на почетную награду.

ФИФА огласила имена трех голкиперов, которые претендуют на звание лучшего по итогам минувшего года.

В число кандидатов на награду вошел Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Эдуар Менди (Челси) и Мануэль Нойер (Бавария).

🧤 🏆 Behold the shortlist for #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2021... but only one can win!



🤔 Who do you think should be crowned #TheBest?



🇮🇹 @gigiodonna1

🇸🇳 Edouard Mendy

🇩🇪 @Manuel_Neuer pic.twitter.com/q2Jh34aRIW — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 5, 2022

В текущем сезоне на счету Менди 26 матчей, в которых он пропустил 18 голов (12 "сухих" встреч). У Мануэля Нойера, в свою очередь, 25 игр — 25 пропущенных мячей и 10 без пропущенных голов. У Доннаруммы собралось всего лишь 12 встреч на клубном уровне, в которых он пропустил девять голов и пять раз сыграл на ноль.

Напомним, что ранее ФИФА огласила тройку претендентов на премию Пушкаша — за лучший гол минувшего года.