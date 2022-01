Другое

Автор Football.ua Никита Евтушенко делится впечатлениями от документальной картины от Netflix, главным героем которой стал форвард сборной Бразилии и Пари Сен-Жермен.

Не может не радовать тот факт, что самые влиятельные компании мира и стриминговые сервисы фильмов и сериалов не обходят стороной сферу спорта и работают над созданием документальных картин, главными героями которых становятся не только футбольные клубы, но и известные личности из мира спорта.

Для многих любителей английского футбола не станет какой-то новостью то, что сейчас Amazon снимает свой очередной документальный сериал в рамках проекта "Всё или ничего" (All or Nothing — в оригинале) на видеоплатформе Prime Video, показ которого запланирован на 2022 год, а главным героем и объектом этой картины станет лондонский Арсенал во главе с Микелем Артетой.

Amazon также уже успел анонсировать фильм о туринском Ювентусе, но стать абсолютным монополистом в данном формате документального спортивного кино компании как минимум не дает другой популярный стриминговый сервис — Netflix.

Дело в том, что в январе этого года американская компания презентовала трехсерийный сериал о звездном нападающем сборной Бразилии и Пари-Сен Жермен Неймаре, в котором засветились и Лионель Месси, и Дани Алвес, и Килиан Мбаппе, и Дэвид Бекхэм, а также многие легенды бразильского футбола, хотя, конечно, их роль в данной картине была как минимум второстепенной и больше напоминала приглашенную массовку для увеличения хронометража.

"Неймар: идеальный хаос" (Neymar: The Perfect Chaos — в оригинале). Именно под таким названием Netflix выпустил документальный сериал о бразильском вингере. Три серии, хронометраж которых в общей сложности не превышает трех часов.

Netflix описывает сериал следующим образом:

Неймар, которого любят поклонники во всем мире и ругают критики, рассказывает о взлетах и падениях в личной жизни и невероятной футбольной карьере.

Откровенно говоря, данная картина изначально не вызывала у меня огромного ажиотажа и предвкушения каких-то сенсационных подробностей из жизни Неймара. Нам показали, как обычный бразильский парень из фавел, обладающий невероятным футбольным талантом, прошел путь от, грубо говоря, никого до звезды мирового класса, которой по сегодняшний день принадлежит рекорд по выплаченной сумме за трансфер — 222 миллиона евро.

Но все эти факты известны подавляющему большинству футбольных фанатов, если не всем, а какие-то менее важные моменты мы с помощью сериала просто освежили в памяти. Придется немного забежать наперед и сказать, что какого-то всплеска сенсационных подробностей из карьерного пути Неймара ярый поклонник футбола вряд ли получит, а сам сериал представляет собой типичную "документалку", в которой главная цель — выставить главного героя в наилучшем свете. При всем уважении к огромному таланту Неймара, но, в целом, изначально такие ожидания от этого документального сериала и были.

Справедливости ради, ребятам из Netflix все-таки удалось раскрыть неоднозначность персоны Неймара, которая, как является предметом ненависти со стороны огромного количества болельщиков, так и объектом большой симпатии, особенно со стороны более молодого поколения.

В самом начале фильма бразилец говорит, что он не заслуживает такого огромного объема критики, которая сыплется в его адрес. Видно, что нападающего ПСЖ искренне волнует данный вопрос и определенная зависимость от общественного мнения у него присутствует, хоть напрямую Неймар об этом не говорит. А вот спустя непродолжительный период времени бразилец, кажется, "включает" другого человека, которому в моменте стало "все равно на любую критику", и что он "делает то, что считает нужным". "Включает" того человека, который, скорее всего, существенно отличается от своего образца повседневной жизни. Человека, над образом и имиджем которого работают больше 200 человек, а во главе всего этого стоит отец Неймара-младшего — Неймар-старший.

Откровенно говоря, как раз-таки отца я бы назвал ключевой фигурой данного сериала, который выставляет себя далеко не с самого лучшего ракурса в качестве родителя, но, с другой стороны, Неймар-старший ментально и, может быть, вполне осознанно, берет весь поток зрительского негатива по ходу сериала на себя.

Это вполне логично, ведь мы все понимаем, что его главная выгода от этого сериала — как можно в лучшем свете показать своего сына, а имеющиеся недостатки у форварда ПСЖ списать на любые другие внешние факторы, включая свой отцовский подход. Что уж тут говорить, если даже когда речь зашла о теме ранней беременности девушки Неймара-младшего, Неймар-старший говорил больше о своей обеспокоенности сохранением имиджа сына, чем о предстоящем рождении первого и пока единственного своего внука. Когда есть деньги — содержать семью легко. Главное — уберечь своего на тот момент 19-летнего сына от каких-либо скандалов, ведь от этого в какой-то степени зависят суммы во всевозможных рекламных контрактах и статус будущей мировой звезды футбола.

На протяжении всего фильма отец Неймара говорит о деньгах, компании, занимающейся исключительно делами и продвижением его сына в медийном плане, и прочих финансовых аспектах, как будто он просто обычный агент, а не родитель... Когда еще совсем юного Неймара пригласил мадридский Реал — мальчик не скрывал радости от своего путешествия в Испанию (первого в жизни за пределы Бразилии), но буквально в один момент настроение будущей звезды сменилось на "скуку за бразильскими друзьями", что стало следствием отказа "сливочным".

Как прокомментировал это Неймар-старший? Нетрудно догадаться, ведь его сын после этого заключил свой первый выгодный контракт с Сантосом, а отец похвастался "первым заработанным миллионом" и "гениальным ходом с точки зрения бизнеса". А ведь мы то думали, что причина отказу Реалу действительно заключалась в тоске Неймара-младшего за своими друзьями и родной Бразилией (нет)...

Но стоит отдать отцу Неймара должное — на начальных этапах карьеры он понял, как в кратчайшие сроки монетизировать талант своего сына и сделать из него настоящую звезду — сначала на внутренней арене, а затем — во всем мире. Но его контроль над образом и репутацией Неймара был настолько чрезмерным, что дело даже доходило до банальных вещей — недовольства прическами и даже головными уборами.

И Неймар слушал своего отца практически всегда и во всем, хотя сериал нам буквально прямо намекает, что отношения между сыном и отцом уже практически не напоминали родительские, а сам звездный бразилец стал объектом исполнения нереализованных футбольных амбиций своего отца, который в свое время не добился больших успехов в футболе и крайне мало зарабатывал, зато сейчас превратил своего сына в конвейер по зарабатыванию денег.

В противовес отцу-бизнесмену в сериале выступила мать футболиста, которая заботится о психологическом состоянии Неймара, семье, да и целом хотела бы, чтобы к ее сыну относились как к "обычному человеку".

Самого Неймара показывают далеко неидеальным человеком, у которого, как и у всех, есть свои недостатки и положительные черты. 29-летний бразилец может как пошутить, так и поплакать. Как провести феноменальный матч, так и полностью провалиться. Как откровенно симулировать, так и вступить в типичный "мужской разговор" прямо во время матча. Ведь только на футбольном поле или со своим сыном, судя по сериалу, у Неймара есть возможность дать волю себе настоящему. За пределами каждый его медийный шаг контролирует огромная команда людей, включая данный документальный фильм.

Невооруженным глазом видно, что все идет по слишком "сладкому" сценарию. Болельщики ПСЖ критикуют бразильца, тогда как приглашенные известные личности, наоборот, в основном поют форварду дифирамбы. Отец хочет "довести дело до конца" и оставить компанию Неймару после завершения карьеры, тогда как сам футболист говорит, что ему эта компания не нужна, и он просто хочет получать удовольствие от жизни и игры в футбол. Допустим, но зачем тогда было сниматься в этом документальном сериале, где по факту мы не узнали толком ничего нового из жизни Неймара? Зачем было подводить в конце черту и делать акцент на благотворительной деятельности семьи?

Главным тезисом сериала является банальная мотивационная составляющая, мол "никогда не сдавайся и иди к своей цели", несмотря на то, каким бы человеком-хаосом и неоднозначной личностью ты не был по жизни. Несомненно, Неймар добился невероятных успехов, которым позавидуют 90% футболистов... Но разве он реализовал весь свой потенциал в спортивном плане, который ему пророчили в юные годы? Как бы его отец не пытался выставить своего сына идеальным, на сегодняшний день, к сожалению, стоит констатировать факт — идеальной из проекта Неймара пока получилась только бизнес составляющая, а вот в футбольном плане, скорее, просто хаос... То есть нестабильность и никаких предпосылок к званию лучшего игрока в мире.