Німеччина

Мюнхенський гранд домовився про продовження угоди зі своїм досвідченим нападником.

30-річний форвард мюнхенської Баварії Серж Гнабрі перебуває за крок до офіційного підписання нової угоди з клубом. Хоча розмови про пролонгацію контракту тривали ще з минулого року, наразі процес вийшов на фінішну пряму. Як стверджує журналіст Флоріан Плеттенберг, попри невеликі затримки, усе йде за планом.

Очікується, що всі формальності будуть закриті вже на наступному тижні. Керівництво Баварії повністю задоволене рівнем гри німця та розраховує на нього як на одного з лідерів команди в майбутніх сезонах.

У нинішній кампанії Гнабрі демонструє високу продуктивність: він з'явився на полі у 23 поєдинках у всіх турнірах, записавши на свій рахунок сім голів та вісім результативних передач. Чинний контракт гравця завершується влітку 2026 року, тож нова угода дозволить клубу уникнути ризику втратити футболіста безкоштовно.

