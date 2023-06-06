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Пропонуємо вам добірку найцікавіших висловлювань зіркового нападника, який вирішив повісити бутси на цвях та залишив після себе слід у світовому футболі.

В епоху обережних і прагматичних відповідей гравців на пресконференціях та у флеш-зонах Златан Ібрагімович дуже виділявся. З ним відійшла в історію ціла епоха, а його вислови будуть згадувати ще довго.

Швед ніколи не ухилявся від суперечок і не був проти того, щоб висловитись про когось дуже різко. Його часто порівнювали з Еріком Кантона, хоча в класичних цитатах Златана набагато менше згадувань про чайок.

Ібрагімович — мрія інтерв’юера, і звести його численні привабливі цитати до топ-десяти — нелегко. Втім, пропонуємо вам варіацію 10 найкращих висловів шведа (порядок в жодному разі не є показником крутості).

"Арсен Венгер попросив мене взяти участь у перегляді в Арсеналі, коли мені було 17 років. Я відхилив цю пропозицію. Златан не ходить на прослуховування".

Ібрагімович уже привертав увагу найкращих клубів Європи, коли ще був на батьківщині в Мальме. Арсенал був однією з найбільших команд у світі на той час, тоді як Арсен Венгер, мабуть, перебував на піку своїх тренерських можливостей.

Більшість гравців були б раді навіть інтересу з боку "канонірів", але нападник уже був надзвичайно впевнений у своїх силах. Зрозуміло, що Златан не ходить на прослуховування, і ця чудова репліка, спрямована на Венгера та лондонську сторону, безумовно залишається в пам'яті. "Спочатку я пішов ліворуч, він теж. Потім я пішов праворуч, і він теж. Потім я знову пішов ліворуч, а він пішов купити хот-дог".

Замість переходу в Арсенал, першим трансфером Златана став нідерландський Аякс, де він забив 48 голів за три роки.

Там він став добре відомим завдяки своїм неймовірним здібностям до дриблінгу. Особливим для шведа було протистояння з Стефаном Аншо з Ліверпуля, яке відбулось у 2001 році.

"Те, що Карью робить з футбольним м’ячем, я можу зробити з апельсином". У швейцарця не було відповіді на дії Ібрагімовича, якому, очевидно, подобалося знущатись з більш дорослого та досвідченого опонента. Не дивно, що не всі є шанувальниками відвертого характеру Ібрагімовича. Колишній центральний нападник Астон Вілли та гравець збірної Норвегії Джон Карью назвав технічні прийоми шведа "безглуздими" у 2002 році.

"Коли ви купуєте мене, ви купуєте Ferrari. Якщо ви керуєте Ferrari, ви заливаєте бензин преміум-класу в бак, виїжджаєте на автомагістраль і натискаєте на газ. Гвардіола заправився дизелем і покатався в сільській місцевості. Він мав купити Fiat". Після 12 чемпіонських титулів і понад 500 голів за кар’єру, Ібрагімович неодноразово довів, що його критик неправий, а натяк шведа на те, що він такий крутий з будь-яким сферичним предметом біля своїх ніг, не може не увійти у нашу підбірку. Потім Златан переїхав до Італії, де він продемонстрував свій клас з Ювентусом та Інтером, перш ніж здійснити мрію свого життя, перейшовши до Барселони.

На жаль для нього, його період на Камп Ноу пройшов не так, як він планував. В першу чергу це сталося через особистий конфлікт з тодішнім менеджером Пепом Гвардіолою. Незважаючи на те, що він забив 22 голи та віддав 13 результативних передач у 46 іграх, було зрозуміло, що Ібрагімович не відповідає стилю іспанця, і ця цитата є однією з кількох, спрямованих на дискредитацію теперішнього боса Манчестер Сіті. Це правда, я не так багато знаю про Лігу 1, але Ліга 1 знає, хто я.

Перейшовши з Барселони в Мілан, Ібрагімович продовжував показувати найкращий рівень, а після цього він став частиною проєкту ПСЖ.

Як ви можете зрозуміти з цитати, він не приділяв особливої уваги французькому футболу до трансферу, але він відзначив свій прихід ще одним блискучим висловлюванням, яке тільки додало очікувань. Справедливо сказати, що його кар'єра у Парижі не розчарувала, як на полі, так і поза ним! Одне можна сказати напевно, Чемпіонат світу без мене дивитися нема чого, тому чекати Чемпіонату світу не варто.

Ібрагімович є беззаперечною зіркою національної збірної Швеції – зрештою, він є їхнім рекордсменом за забитими голами і був названий найкращим гравцем року своєї країни не менше ніж 12 разів.

На жаль, відсутність здібностей серед решти команди в порівнянні з ним не дозволила йому змагатися на фінальних стадіях міжнародних турнірів. Якби я грав в Англії, я б знищив її, як і всюди. Швеція не змогла навіть відібратися на Чемпіонат світу 2014 року в Бразилії, тому нападник знайшов вихід з ситуації, зазначивши, що чекати від Чемпіонату світу нема чого.

На відміну від більшості інших його коментарів, цей, зрештою, виявився передбаченням.

Як це часто буває з іноземними гравцями, які сяють за межами Прем'єр-ліги, англійські ЗМІ скептично поставилися до таланту Ібрагімовича і вимагали від нього довести свій рівень в "найкращій лізі світу", перш ніж винести остаточне рішення. Вони здійснили своє бажання в 2016 році, коли Златан перейшов у Манчестер Юнайтед, і в 34-річному віці забив вражаючі 29 голів у 53 матчах. Ібрагімович зміг підкріпити свої претензії, як зазвичай роблять найкращі. Враховуючи, що це була цитата та твердження, яке в кінцевому підсумку стала реальністю, вона обов’язково повинно бути в цьому списку! Я не вірю, що вони можуть замінити Ейфелеву вежу на мою статую, навіть люди, які стоять позаду клуба. Але якщо вони зможуть, я залишуся тут — обіцяю вам.

Перебування Ібрагімовича на Парк де Пренс було успішним, і він залишив клуб після чотирьох років як рекордсмен за голами, хоча він не зміг допомогти виграти Лігу чемпіонів, трофей, який уникав його протягом усієї кар’єри.

Коли його контракт наближався до кінця в 2016 році, Златан детально описав свої трансферні "вимоги" так, як міг тільки він. Навіть у компанії Qatar Sports Investments, надбагатих власників ПСЖ, не було коштів або можливостей реконструювати одну з найвідоміших пам’яток Парижа, але нам все одно вдалося витягти з неї неймовірну цитату шведської ікони. Що ви маєте на увазі, "подарунок"? Вона отримала Златана. Златан — футбольний Чак Норріс, і культ його особи породив кілька дивовижних і смішних "фактів". Як можна не любити Златана, коли він вимагає статуї від свого клубу, щоб не дати йому піти!? Саме так швед відповів на питання, що він подарував своїй дружині. Дуже цікаво, як Златан спілкується саме в родині. Чи це його образ для публіки, чи стиль життя?

Якщо друге, то його дружина також в певному сенсі супергерой, бо витримувати таки витівки постійно не так просто. "Прийшов, побачив, переміг. Дякую Лос-Анджелес Гелаксі за те, що ви знову відчули себе живим. Фанатам команди: ви хотіли Златана, я дав вам Златана. Будь ласка. Історія триває... А тепер поверніться, щоб дивитися бейсбол".

Слідуючи по стопах Девіда Бекхема та інших, Ібрагімович переїхав до США у 2018 році, де виступав за Лос-Анджелес Гелаксі.