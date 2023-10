Сергій Мелашенко став володарем Кубка Литви у складі Трансінвесту.

27-річний голкіпер вийшов у стартовому складі на фінальну гру проти Шауляя, перемігши з рахунком 2:1.

Зазначимо, що команда Мелашенка – представник першого дивізіону Литви. Швидше за все, наступного сезону клуб підніметься у вищий дивізіон.

🇱🇹📈 What a crazy rise it has been for Lithuanian club Transinvest, who could seal a European berth from the second tier this afternoon:



2022: Established

2022: Third-division champions

2023: Top of the second tier & chasing promotion

2023: In the Lithuanian cup final today pic.twitter.com/eWLNhTfGDd