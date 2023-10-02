Українець зіграв у стартовому складі.
СЕРГІЙ МЕЛАШЕНКО, ФК РІТЕРЯЙ
02 жовтня 2023, 16:59
Сергій Мелашенко став володарем Кубка Литви у складі Трансінвесту.
27-річний голкіпер вийшов у стартовому складі на фінальну гру проти Шауляя, перемігши з рахунком 2:1.
Зазначимо, що команда Мелашенка – представник першого дивізіону Литви. Швидше за все, наступного сезону клуб підніметься у вищий дивізіон.
Нагадаємо, що в Україні Мелашенко виступав за Минай, Десну та Кривбас.
Трансінвест - Шауляй 2:1
Голи: Каваті, 54, Зінгертас, 80 — Янкаускас, 41.