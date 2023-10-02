Сергій Мелашенко став володарем Кубка Литви у складі Трансінвесту.

27-річний голкіпер вийшов у стартовому складі на фінальну гру проти Шауляя, перемігши з рахунком 2:1.

Зазначимо, що команда Мелашенка – представник першого дивізіону Литви. Швидше за все, наступного сезону клуб підніметься у вищий дивізіон.

Нагадаємо, що в Україні Мелашенко виступав за Минай, Десну та Кривбас. 

Трансінвест - Шауляй 2:1
Голи: Каваті, 54, Зінгертас, 80 — Янкаускас, 41. 