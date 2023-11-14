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Нетипова ситуація шахрая.

Меді Абалімба не здійснив свою мрію стати футболістом, але були часи, коли вона здавалася неймовірно близькою. Були перегляди в Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, резервах Ліверпуля, професійний контракт у Дербі Каунті та кілька викликів до першої команди в Олдем Атлетік. Він був просто одним із тих гравців, які так і не досягли такого рівня.

Але він не міг відпустити ситуацію. У нього були спортивні амбіції, але понад усе він жадав того, що він вважав футбольним стилем життя: грошей, великого будинку, швидких автомобілів, дизайнерських речей, шоферів, які возили б його між п’ятизірковими готелями Лондона та найкращими нічними клубами Вест-Енду, пропускаючи черги прямо у VIP-зону, аби красиві жінки піддавалися його чарам, коли за столом було шампанське.

Це історія про те, як футболіст, який бачив, як його мрії зникають, зосередив свій погляд на стилі життя з шампанським — і як, зачаровуючи, обманюючи та маніпулюючи такою кількістю людей у серії диких епізодів, перемежовуваних тюремними термінами, він досяг свого.

У документальному фільмі The Footballer Fraudster, який вийшов на ITVX, доктор Донна Янгс каже, що за свою кар’єру судового психолога вона рідко стикалася з такими екстремальними випадками шахрайства, як у випадку з Абалімбою.

"Його рухає відчуття нездійсненої або викраденої мрії", — каже Клер МакАрдл, виконавчий продюсер документального фільму. "Чим більше ми розкривали, що трапилося, з чим більшою кількістю людей ми спілкувалися, тим більш вражаючими ставали обмани".

Дивовижна історія Абалімби розповідає нам, що певні імена можуть відкривати двері — навіть якщо ім’я, про яке йде мова, належить комусь зовсім іншому, будь то футболіст Челсі, ранінгбек Чикаго Берз або просто ще один плід дикої уяви.

У червні 2014 року компанія таксі в Дербі зателефонувала з проханням надати автомобіль вищого класу для футболіста Челсі, який зупинявся тут. Це був Гаель Какута.

Какута не зробив прориву в Челсі з моменту приходу сім років тому в якості одного з найкращих молодих перспективних гравців Європи, але він все ще мав високу репутацію і, що важливо для цілей шахрайства Абалімби, великий контракт, як повідомляється, вартістю 30 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Менеджер з продажу таксомоторної компанії пригадує, що був здивований замовленням. Хтось замовив Bentley Continental GT і водія, щоб відвезти клієнта, куди він хоче. Це включало настільки екстравагантну поїздку по магазинах, що знадобилася друга машина, щоб забрати його сумки, і відвідування нічного клубу в Манчестері, де він замовив шампанське Dom Perignon на суму 2600 фунтів стерлінгів і пішов, заявивши, що раніше "залишив свій гаманець у лімузині" і повернеться наступного дня, щоб розрахуватися.

Протягом наступних кількох тижнів клієнт зупинявся в найкращих лондонських готелях — Mandarin Oriental у Гайд-парку, Corinthia у Вайтхоллі, Millennium у Найтсбріджі — і виставив рахунки на загальну суму 9600 фунтів стерлінгів. Він разом із чотирма дівчатами виконав гелікоптерний тур над Лондоном за 1100 фунтів стерлінгів, а потім відвіз їх до особняка в Аскоті, графство Беркшир, який, за його словами, був його домом.

У деяких випадках він платив за допомогою даних кредитної картки інших людей. В інших він виставляв величезні рахунки, розуміючи, що як футболіст Челсі з величезною зарплатою він розрахується пізніше.

Але це не мало нічого спільного з Какутою, який не помічав шахрайства, які вчинялися від його імені.

Це був Меді Абалімба, який на цьому етапі перейшов із Олдгема в ЕСА Брів, який грав у п’ятому дивізіоні французького футболу, у Фарнборо (шостий дивізіон англійського футболу), у Корбі Таун (сьомий дивізіон), а потім повернувся до Франції, щоб приєднатися до Перпіньяна Кане у шостій лізі.

І замість 30 000 фунтів стерлінгів на тиждень, він заробляв приблизно 300 фунтів стерлінгів у Фарнборо, де працював неповний робочий день в офісі однієї компанії, намагаючись звести кінці з кінцями.

Але Абалімба вжив рішучих заходів, щоб насолоджуватися способом життя, якого він, на його думку, був неправомірно позбавлений.

Він лише трохи нагадував Какуту фізично, але все інше здавалося правдоподібним.

Те, як він одягався, як він поводився, як він говорив (не лише з французьким акцентом, але й з іншими, коли спершу дзвонив і представлявся агентом, щоб попросити нічні клуби та готелі доглядати за ним, коли він прибуде) і — перш за все — те, як він витрачав гроші, відповідало очікуванням того, як поводиться заможний молодий футболіст.

Як каже доктор Янгс у документальному фільмі, Абалімба "грав на повазі людей до грошей, статусу та слави. Вони не вимагають оплати. Вони розтягують її час. Вони роблять поправки, яких зазвичай не робили б (..) через те, ким він є.

І причина, чому він так добре прикидається цим персонажем, полягає в тому, що це резонує з чимось глибоко в ньому. Це те, ким він себе вважає".

Про походження Абалімби відомо небагато. Він народився в Демократичній Республіці Конго (тоді відомій як Заїр), і через зростання напруженості в країні його сім’я втекла до Великобританії в 1990-х роках і оселилася в Лондоні.

Це було лише питанням часу, коли Абалімба отримає неприємності. Підозри були висунуті в одному з лондонських готелів, де він зупинявся. Про це повідомили поліцію, яка взяла відбитки пальців з пари дизайнерських туфель, які він дав порт'є як чайові.

У липні 2014 року його водій відвіз його до Trafford Centre, у Манчестері. Під виглядом Какути Абалімба вибрав одяг і ювелірні вироби на суму понад 20 000 фунтів стерлінгів у Selfridges. Але він не зміг розрахуватися кредитною карткою, оскільки вона була пошкоджена. Він сказав, що повернеться за товаром наступного дня.

Пізніше він намагався здійснити платіж по телефону, використовуючи скомпрометовані дані кредитної картки. Коли його водій повернувся, представник магазину відмовився віддати товар. Поліція Манчестера була поінформована про ситуацію.

З’явилася певна модель шахрайства: не лише в Манчестері, Лондоні та Дербі, але й у Західному Йоркширі, де жінку обдурили, заплативши 4633 фунти стерлінгів за спа-центр і 2397 фунтів стерлінгів за оренду Range Rover через те, що Абалімба (або, як вона вважала, Какута) сказав, що у нього немає своєї кредитної картки під рукою, і Глазго, де він витратив 14 000 фунтів стерлінгів через картку свого партнера по команді під час перегляду у Hamilton Academical минулого року.

Усе це привело поліцію до Абалімби, якого вже було засуджено до шести місяців умовно у 2013 році та було наказано відбути 150 годин громадських робіт за неоплачений рахунок у розмірі 25 922 фунтів (переважно за шампанське Cristal) у нічному клубі Лондона.

Його знайшли біля особняка в графстві Беркшир, де його, оточеного сумками з дизайнерськими речами, було заарештовано. Пізніше його звинуватили в серії шахрайств. У жовтні 2014 року він визнав 12 звинувачень у шахрайстві. Ще 19 правопорушень були взяті до уваги, в результаті чого загальна сума викрадених грошей склала 163 000 фунтів стерлінгів.

Засуджуючи Абалімбу до чотирьох років ув’язнення, суддя Роберт Атертон говорив про "каталог злочинів, пов’язаних із витонченою нечесністю, яка шахрайським шляхом представляє, що ти людина, якою ти не є".

Поза судом сержант Адам Кроншоу з поліції Манчестера сказав, що Абалімба "став настільки вправним у брехні та обмані, що його характер перетворився з правдоподібного на безсумнівний. Багато з його жертв ставилися до нього по-різному, тому що вважали його знаменитим футболістом. На жаль, ця довіра і добра воля були марними".

За 17-річну професійну кар’єру в Англії, Норвегії, Шотландії, Кіпрі, Малайзії, Казахстані та Бельгії, а також у своїй рідній Франції, Мікаель Антуан-К’юр’є мав сотні одноклубників, багатьох з яких він вважає хорошими друзями.

Але він рідко відпочивав із партнерами по команді так, як з Абалімбою, який прибув на перегляд у шотландський клуб Гамільтон наприкінці 2013 року. "Він був справді крутим хлопцем", — розповідає Антуан-К’юр’є. "Я вважаю його справді хорошою людиною. Він усім сподобався".

Антуан-К’юр’є дозволив йому залишитися у своїй квартирі. Коли Абалімба одного ранку сказав, що не піде на тренування, Антуан-К’юр’є не подумав нічого зайвого. Він був спантеличений, коли через кілька днів у банку запитали про його нерегулярні нещодавні витрати: "дизайнерський одяг, готелі, авіаквитки, усіляке. Сума вийшла понад 14 000 фунтів".

Навіть коли він зрозумів, що його кредитна картка зникла, він не запідозрив Абалімбу. "Зовсім ні", — каже він. "Це останнє, що спало на думку. Але потім поліція показала мені кілька відео — і це був Меді. Я не міг в це повірити. Я розлютився. Зробити це тому, хто йому допомагав? Чесно кажучи, я хотів потрапити до нього раніше, ніж поліція".

Абалімба втік до Північного Йоркширу і знову пішов далі, а через кілька місяців розпочав аферу з Какутою.

"І коли його нарешті спіймали, я думав, що це все. Я думав, що це дасть йому урок, і він більше ніколи цього не зробить", – каже Антуан-К’юр’є. "Але він робив це знову і знову. Це божевілля".

Кожного разу, коли він потрапляв до суду — у 2013 році його засудили до шести місяців умовно, у 2014 році — до чотирьох років ув’язнення, у 2021 році — ще до чотирьох років ув’язнення, — Абалімбу характеризували як людину, яка важко пережила шлях від потенційного героя до нікого, коли його футбольні мрії розбилися.

Вік Возні, захищаючи його у справі 2014 року, пояснив, що Абалімба отримував "дуже велику" зарплату в Дербі і що "коли він почав падати і гроші закінчилися, мій клієнт не міг змиритися з тим, що він не продовжив жити світським життям". Після цього Возні сказав, що "труднощі мого клієнта наростали як сніжний ком".

Але ці цифри є спірними. Адам Пірсон, який був головою правління Дербі, каже, що ледве пам'ятає ім'я Абалімби або його прибуття з Саутенда, але додає, що "абсолютно немає шансів", що вони заплатили б 1 мільйон фунтів стерлінгів за такого неперевіреного гравця в 2009 році, через рік після вильоту клубу з Прем'єр-ліги. Представник клубу каже, що вартість трансферу була "п'ятизначною", тобто менше 100 000 фунтів, а не семи.

Так само Пірсон відкидає ідею про те, що Абалімба міг заробляти 1000 фунтів стерлінгів на тиждень, не кажучи вже про 4000 фунтів стерлінгів на тиждень. Він та інші припускають, що тижнева зарплата для молодого, недосвідченого гравця в Дербі в 2009 році, швидше за все, складала максимально декілька сотен.

"З Меді завжди було дуже гаряче", — каже Роланд Бенедикт, американець, який грав з Абалімбою в резервній команді Саутенда.

Як і інші, Бенедикт описує Абалімбу як "велику особистість, неймовірно харизматичну та чарівну". Він також каже, що, незважаючи на все його очевидне багатство та велич, "рахунок з’явиться, а Меді там не буде. І ви б нічого про це не подумали. Ви можете подумати: "Це нормально". Здавалося, він знав усіх".

Бенедикт каже, що його одноклубник мав гарні перспективи. "Він був центральним півзахисником, хорошу машину, добре грав у стислому просторі, непогано грав у відборі", — каже він. "Я знав, що він був на перегляді в Манчестер Юнайтед ще до того, як я приїхав, і він завжди створював враження, що не збирається довго залишатися в Саутенді".

Але інша людина, яка в той час була в Саутенді, припускає, що Абалімба "ніколи не був" рівня Прем'єр-ліги. Він задається питанням, чи могли ці перегляди в Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Ліверпулі походити від зв’язків Абалімби, а не від більш привабливої ідеї про те, щоб скаути попередили клуби про його потенціал.

Але вони були. На YouTube є відео того виступу резервної команди Ліверпуля проти Манчестер Сіті — і він, мабуть, справив пристойне враження на тренуванні. Коментатор LFCTV згадує, що "Рафа Бенітес прийшов сьогодні ввечері, щоб подивитися на нього".

Семеро зі стартового складу Ліверпуля в тій грі (Стівен Дарбі, Еміліано Інсуа, Мартін Келлі, Демієн Плессіс, Джей Спірінг, Дані Пачеко та Девід Н'Гог) виступили в першій команді клубу, а ще двоє (Петер Гулачі та Мікель Сан-Хосе) продовжили грати в Лізі чемпіонів і міжнародному футболі в інших командах. Це був великий крок вперед у порівнянні з резервами Саутенда.

Спостерігаючи за грою, Абалімба виглядав впевнено і завзято на правому фланзі — можливо, трохи надто впевнено на другій хвилині, надміру працюючи і втрачаючи м’яч, коли він мав шанс пробити — але гра проходила повз нього на довгі періоди.

Здавалося, що його вплив та впевненість зростали у другому таймі, поки його не замінили. Коли він пішов з поля, його надії на кар'єру в Ліверпулі пішли разом з ним.

Все-таки йому було лише 17, як сказав коментатор LFCTV. Або 16, згідно з іншими повідомленнями того часу. Що це було? 16 чи 17? Ні того, ні іншого.

Бенедикт пригадує, що були припущення про вік Абалімби, коли він був у Саутенді. "Він не був великим", — каже Бенедикт. "Але дивлячись, як він грає, він був як чоловік серед дітей".

Підозри щодо його віку посилилися, за словами іншого колишнього співробітника Саутенда, коли він люто відреагував на спроби партнера по команді подивитися на його паспорт.

Запис Абалімби в футбольному щорічнику Sky Sports за 2011-12 роки свідчить, що він народився 14 жовтня 1992 року. Це узгоджується з повідомленнями про те, що йому було 16, майже 17, коли він був на перегляді у Ліверпулі у вересні 2008 року.

Але в документах, що стосуються його різноманітних судимостей, зазначено, що датою його народження є 26 травня 1989 року. Абалімба підтвердив цю дату, коли зв’язався з ITV. Тоді йому було б 19, а не 16, 20, а не 17, коли він підписав контракт з Дербі, 21, а не 19, коли він приєднався до Олдгема в січні 2011 року.

У соціальних мережах ім’я Абалімби викликає потіху серед небагатьох вболівальників цих трьох клубів, які пам’ятають короткий шум навколо нього більше десяти років тому. Існує також дуже невелика ніша шанувальників Football Manager, які згадують його в одному з випусків гри як безкоштовний трансфер, який можна відшліфувати в діамант.

У реальному світі час перебування Абалімби в Дербі оточує таємниця. По-перше, The Athletic дізнався, що його контракт було розірвано за пару місяців до того, як він переїхав до Олдгема в січні 2011 року.

Різні фігури, які були в той час у Дербі — Пірсон, колишній виконавчий директор Том Глік, колишній віце-президент Мел Бренніган, колишній менеджер академії Даррен Вассал — кажуть, що не пам’ятають обставин, що стояли за його від’їздом. Різні одноклубники з Дербі не відповідають на запити про нього.

Подібна історія в Олдгемі. Павло Діков, менеджер, який його підписав, не відповідає на запити. Алан Харді, голова клубу в той час, каже, що він "смутно" пам'ятає Абалімбу, але не буде обговорювати обставини від'їзду гравця лише через два місяці, оскільки він не може бути впевнений у подробицях.

На форумі вболівальників Олдгема “Oh When The Blues” є ланцюжок про дебют Абалімби за резервну команду клубу проти Аккрингтона Стенлі.

"Ви полюбите цього хлопця", — сказав @oafcprozac своїм колегам-прихильникам. "Він виконував серйозну роль та керував грою за нас. Сильний у підкаті, спритний. Він виглядає приголомшливо".

Інший користувач, @BP1960, пішов далі: "Якщо він реалізує свій початковий потенціал, Латікс могли би розкопати дорогоцінний камінь вартістю мільйони".

Абалімбу випустили на заміну в двох наступних іграх основної команди Олдгема, проти Хаддерсфілда і Карлайла Юнайтед, але він не вразив. І це було те, що вболівальники Олдгема бачили або чули про нього, поки клуб не оголосив 1 квітня, що із ним розірвали контракт, оскільки Діков "не бачив у Абалімбі довгострокового майбутнього в клубі".

У документальному фільмі є захоплюючий момент, який показує відео, на якому Абалімба стоїть на вулиці у Франції з групою чоловіків, які вихваляють його. "Погугліть його! Меді Абалімба!" розповідає один із них тому, хто стоїть за камерою.

Ніхто у Бріві не відповідає на запити про час, який там проводив Абалімба. Ерван Джарріге, який зараз працює в банку, грав разом з ним там, але каже, що не пам’ятає його серед багатьох інших футболістів.

Здається, єдина справжня спадщина часу Абалімби у Франції відчулася у Фарнборо, його наступній зупинці.

Власник і менеджер Фарнборо Спенсер Дей згадує його як "надзвичайно приємного молодого чоловіка, чарівного, дуже ввічливого і, здавалося б, дуже шанобливого" і як "дуже обдарованого" гравця, який "легко міг би зробити гідне життя" в EFL, а не на двох рівнях нижче. Він каже, що півзахисник виділявся під час короткого періоду у Фарнборо в 2012 році, але .. є неминуче "але".

Футбольна асоціація виявила, що Абалімба не отримав міжнародний дозвіл на відновлення гри в Англії, тобто його реєстрація все ще залишалася у Франції після його виступів у Бриві. Дей каже, що Абалімба не повідомив Фарнборо про своє перебування за кордоном.

Це означало, що Фарнборо мимоволі випустив гравця, який не мав права грати, у шести іграх Blue Square Bet South на початку сезону. У підсумку їм забрали чотири бали.

Звідти Абалімба переїхав до Корбі Тауна, а потім повернувся до Франції, щоб приєднатися до Перпіньяна. У 2013 році він зіграв кілька передсезонних ігор за Ілкстон Таун, але був без клубу, коли його заарештували через рік.

Однією з перших речей, які він зробив після звільнення з в’язниці на початку 2017 року, було знайти новий клуб: повернутися до Дербіширу, щоб приєднатися до Міклеовор Спортс у Північній Прем’єр-лізі, сьомому дивізоні англійського футболу.

Ніл Гедфілд, скарбник клубу, не "пам’ятає, щоб він грав багато ігор" за Міклевер. Це й не дивно. Абалімба був вилучений за шалену боротьбу з суперником лише на 14 хвилині свого дебюту проти Стаффорда. Примітно, що він також був вилучений у своїй другій грі проти Вітбі Тауна.

Його перший період у клубі був коротким — три гри, дві червоні картки, один гол, — але наступного сезону Абалімба повернувся на другий період, сказавши, що "нарешті подолав серйозну проблему з коліном" та "завзятий і готовий до роботи".

Цікаво, що в статті на веб-сайті клубу в січні 2018 року зазначено, що Абалімбі було 24 роки. Навіть якщо врахувати дату народження в жовтні 1992 року, яку раніше приписували йому, йому мало б бути 25. Відповідно до дати народження, яку надали, він мав би мати 28.

Гедфілд каже, що його єдиним справжнім спогадом про Абалімбу було те, що він був "дуже доброзичливим і купив мені напій у барі, що було незвично для гравця, тому що я не думаю, що ми навіть йому тоді платили".

Джорджіа Стіл була вражена. З того моменту, як вона зустріла "Мігеля Джонсона" в нічному клубі Мейфер на початку 2019 року, вони були нерозлучні. Вони були чудовою парою: вона телевізійна особа з реаліті-шоу ITV Острів кохання, він .. уродженець Атланти, штат Джорджія, мабуть, з дуже відомою матір’ю, але він не міг сказати, якою саме.

Вони зустрічалися пару місяців, коли їх зняли папараці. Наступного дня газета The Sun опублікувала фотографії: "таємничий американець, який виглядав дуже багатим".

За декілька днів газета, отримавши інформацію, виявила, що "таємничий американець" — це Абалімба, сумнозвісний шахрай. Стіл розповіла документальному фільму ITV, що вона "миттєво була в шоці, повністю оніміла".

Абалімба сказав, що все розповів Стіл. "Вона була шокована", — сказав він The Sun. "Спочатку вона хвилювалася за мене. Це історія "Красуні і чудовиська". Мене вважають монстром, але вона мене не засуджує. Ми подобаємося один одному".

Лише через 24 години Стіл виявила, що з її банківського рахунку зникла "значна" сума грошей.

Абалімба наполягав, що це не має до цього нічого спільного, але Стіл каже, що її мати вимагала, щоб вона розірвала з ним усі стосунки.

Пізніше того ж року Абалімбу заарештували в іншому нічному клубі Мейфера. Його звинуватили в шахрайстві щодо Стіл на 13 000 фунтів стерлінгів і він визнав себе винним за п'ятьма пунктами шахрайства. Цього разу його засудили до 23 місяців позбавлення волі.

Ба більше. Навіть перебуваючи у в'язниці, Абалімба підтримував стосунки з Клер Меррі, колишньою дружиною Тьєррі Анрі, сказавши їй, що він є військовослужбовцем ВМС США на прізвисько "Мігель Джонсон". Він сказав їй, що перебуває в Кувейті, і що фонові звуки, які вона чула, коли він телефонував їй із в'язниці, були військовими маневрами.

Після його звільнення з в’язниці — або, як він стверджував, після повернення з Кувейту — пара зв’язалася, знову зупинившись у розкішних готелях, і Абалімба (або "Джонсон") якимось чином зумів забезпечити те, щоб Меррі продовжувала отримувати рахунок за його витівки. З його розмовами про автомобілі, приватні літаки та зустрічі з Піппою Міддлтон (сестрою Кейт Міддлтон, нині принцеси Уельської) він звучав правдоподібно.

Але незабаром Меррі, як і Стіл, виявила нерозпізнані платежі зі свого банківського рахунку. Загалом її ошукали на понад 50 000 фунтів стерлінгів.

Приблизно в той самий час, наприкінці 2020 року, Марку Білтону, який має компанію з водіїв і консьєржів, зателефонував хтось, хто представив себе представником Чікаго Берз (тепер Кароліна Пантерс) раненбеком Таріком Коеном, і запитав, чи може Білтон подбати про його клієнта, коли він був у Лондоні.

Як і інші до нього, Білтон доклав максимум зусиль, щоб догодити цьому високопоставленому клієнту, купивши автомобілі та погодившись оплачувати готельні рахунки від його імені, оплачуючи люкси в Corinthia та Rosewood.

Абалімба зачарував його не лише як "Коен", а і як агент "Густаво", який обіцяв йому подарунки, розповідав про дружбу з Елтоном Джоном, запевняючи його, що Діана Росс, нібито його хрещена мати.

Саме тоді, коли Білтон почав турбуватися про рахунок, який обчислювався десятками тисяч, його запросили зустрітися з "Густаво" на електростанції Баттерсі. "Густаво" прибув на Rolls-Royce і показав йому три квартири, які він збирався купити за 45 мільйонів фунтів. Турботи Білтона щодо грошових потоків були полегшені. Лише в Rosewood Білтон заплатив 104 911,59 фунтів стерлінгів до того, як дізнався, що його обдурили.

Були й інші жертви — ще один водій, продюсер звукозапису, якого він переконав, що він репер на ім’я "Мігель Гонсалес", — але фінансові втрати Білтона були найбільшими з усіх.

У вересні 2021 року, визнавши 17 звинувачень, 15 з них у шахрайстві, Абалімбу засудили до чотирьох років і двох місяців ув'язнення. Його звільнили на початку цього року.

Важко відстежити, скільки людей стали жертвами шахрайства Абалімби.

Крім фінансових втрат, є психологічний вплив: Стіл каже, що це спричинило проблеми з довірою в її наступних стосунках, Антуан-К’юр’є, який повернув свої гроші через страхування кредитної картки, каже цими днями: "Я навіть не довіряю власній тіні", Білтон, який не зміг відшкодувати свої втрати, оскільки свідомо здійснював платежі, каже, що, окрім серйозного впливу на його бізнес, він був травмований, інший водій, який анонімно виступає в документальному фільмі, каже, що цей роман підвищив його "занепокоєння", інша особа, яка поділилася своїм досвідом з Абалімбою сказала, що не бажає обговорювати це публічно, тому що більше десяти років потому вона "тільки-но залишила це позаду".

А ще є ті, чиї імена використовував Абалімба.

Какута ніколи публічно не говорив про це, і невідомо, чи допитувала його, невинну людину, поліція. Підсумовуючи судовий процес над Абалімбою 2014 року, суддя Роберт Атертон сказав, що Какута був "жертвою так само, як (…) інші у цій справі".

Кожен, хто фігурує в документальному фільмі, говорить про чарівність Абалімби. Дехто майже з благоговінням говорить про його здатність жонглювати всіма цими різними персонажами. Антуан-К’юр’є називає його "генієм". Він також називає його "змієм".

У заяві ITV Абалімба заперечив деякі звинувачення щодо нього, але знову назвав припинення своєї футбольної кар’єри каталізатором своїх обманів. "Те, як я впорався з невдачею своєї мрії, було неправильним", — сказав він. "Я щиро прошу вибачення у всіх, кого я обманув і використав".

Антуан-К’юр’є пирхає від думки про вибачення від Абалімби. Зараз він керує власною службою водіїв у Брюсселі, і йому спадає на думку, що це саме той бізнес, який використовував його колишній партнер по команді. Він говорить про те, як він міг би відреагувати на Абалімбу, якщо їхні шляхи знову перетнуться. Це максимально передбачувано.

За матеріалами The Athletic