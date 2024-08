Атакуючий півзахисник Крістіан Тельйо, який перебуває в статусі вільного агента після завершення контракту з саудівським Аль-Фатехом, й надалі виступатиме в Саудівській Аравії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 33-річний іспанський вихованець Барселони вирушив до Саудівської Аравії, де підпише дворічний контракт із Аль-Оруба.

🛩️🇸🇦 Cristian Tello, on his way now to Saudi Arabia as former Barça winger will join Al Orobah on two year contract. pic.twitter.com/dQ2CbPjhtQ